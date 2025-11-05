Motociclista morre após colidir com caminhão caçamba em Alvorada

Publicada em 05/11/2025 às 09h00
Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (04), no cruzamento das ruas Marechal Rondon com Olavo Bilac, em Alvorada D’Oeste.
De acordo com informações preliminares, o condutor de uma motocicleta seguia pela Marechal Rondon quando, ao cruzar a Olavo Bilac, acabou sendo surpreendido por um caminhão caçamba que atravessava a via. O motociclista colidiu violentamente na parte lateral traseira do caminhão.
Com o forte impacto, a vítima foi arremessada para baixo do veículo, sendo atropelada em seguida. O motociclista morreu ainda no local.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou os procedimentos periciais. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
