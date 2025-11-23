Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carro BR-429

Publicada em 23/11/2025 às 09h50
Um grave sinistro de trânsito registrado na tarde deste sábado (22) deixou um motociclista de 44 anos gravemente ferido na BR-429, quilômetro 6, nas proximidades da Linha 10, em área pertencente ao município de Seringueiras. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, perícia técnica e socorristas do Hospital Municipal Fiorino Vicense.
A guarnição policial foi acionada por volta das 16h20, após informações indicarem possível colisão envolvendo automóvel e motocicleta, com suspeita de vítima em estado grave. De imediato, a PM acionou a perícia criminal e o serviço de resgate, antecipando procedimentos devido à instabilidade de sinal na região.
No local, constatou-se que o acidente envolvia um automóvel VW/Gol e uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI. O motociclista, de 44 anos, foi encontrado às margens da rodovia, consciente, porém desorientado. Ele apresentava ferimentos graves, incluindo exposição de tendões na mão direita, lesão contuso-contundente na perna direita e múltiplas escoriações. Após atendimento pré-hospitalar, foi encaminhado ao hospital local e, posteriormente, transferido para Cacoal devido à gravidade das lesões.
O condutor do automóvel, também de 44 anos, permaneceu no local e relatou que seguia sentido São Francisco do Guaporé → Seringueiras quando percebeu que a carretinha acoplada à motocicleta teria perdido uma roda. Com isso, a moto teria perdido estabilidade e retornado de forma descontrolada à pista de rolamento, tornando o impacto inevitável. A colisão projetou ambos os veículos para fora da via.
A perícia técnica realizou os levantamentos necessários para apurar a dinâmica do sinistro. Após os procedimentos periciais, os veículos foram liberados, e familiares da vítima foram informados sobre a localização da motocicleta para posterior retirada.
Após o atendimento da ocorrência e a restauração da segurança no trecho, a Polícia Militar manteve patrulhamento nas imediações para garantir fluidez e segurança aos usuários da rodovia.
