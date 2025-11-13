Motociclista fica gramente ferida após colisão com caminhonete na BR-364

Publicada em 13/11/2025 às 08h30
Uma mulher ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente de trânsito na BR-364, saída de Cacoal sentido Presidente Médici, no início da tarde desta quarta-feira, 12 de novembro.
Segundo informações preliminares, a vítima pilotava uma motoneta quando acabou atingida por uma pick-up que, segundo testemunhas e um vídeo divulgado pelas pessoas no local, estaria na contramão de direção.
O impacto foi tão forte que a mulher foi arremessada para fora da pista, ficando desacordada em uma vala às margens da rodovia.
Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada do resgate. Havia grande quantidade de sangue na pista e a motocicleta ficou completamente destruída.
O acidente teria ocorrido por volta das 12h, horário de almoço, momento em que o trânsito é intenso na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou a área para os trabalhos de perícia, segundo o que apurou O Minuto Notícia. A PRF não confirmou informações sobre o ocorrido.
O Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (Heuro) confirmou o atendimento a uma vítima de acidente de trânsito nas condições em que a mulher aparece no vídeo, mas não divulgou detalhes sobre seu estado de saúde até o momento.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!