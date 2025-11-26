Motociclista fica ferido após colisão com carreta cegonha na BR-364

Por rondoniatual.com
Publicada em 26/11/2025 às 09h00
Na manhã desta quarta-feira (26), um acidente foi registrado na BR-364, no trecho da Avenida Marechal Rondon, no Primeiro Distrito de Ji-Paraná.
Segundo informações colhidas no local, o condutor de uma carreta cegonha teria saído do Posto Jumbinho e adentrado na via. No momento da manobra, um motociclista que seguia no sentido Km 4 – Centro não conseguiu desviar e acabou colidindo contra o veículo pesado.
Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu várias escoriações pelo corpo. O SAMU foi acionado e realizou o atendimento imediato, encaminhando a vítima ao Hospital Municipal para avaliação e cuidados médicos emergenciais.
