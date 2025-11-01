Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete

Publicada em 01/11/2025 às 08h50
Um acidente de trânsito ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (31) deixou um motociclista ferido em Rolim de Moura. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Corumbiara com a Avenida Belo Horizonte.
De acordo com informações, o motociclista trafegava pela Rua Corumbiara quando o condutor de uma caminhonete, que seguia pela Avenida Belo Horizonte, avançou a via preferencial, provocando o impacto entre os veículos.
O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até uma unidade de saúde. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito, e a Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
