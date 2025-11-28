Motociclista é socorrido em estado grave após colisão com carro

Por portal p1
Publicada em 28/11/2025 às 08h40
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde de quinta-feira,27, no setor cinco em Jaru (RO), cerca de 290 km de Porto Velho. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo corpo de bombeiros, em estado grave e desacordado.
Conforme apurado pelo portal p1, após o impacto o carro foi parar dentro de um terreno baldio, o condutor da moto foi jogado ao lado do murro de uma residência.
A vítima foi socorrida desacordada e, em estado grave. Até a publicação dessa matéria não foi possível apurar mais informações sobre o paciente.
