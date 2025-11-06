Motociclista é socorrido após colisão com carro no centro da cidade

Publicada em 06/11/2025 às 08h10
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (06), no cruzamento da Rua Guaporé com a Avenida Aracaju, região central de Rolim de Moura.
De acordo com informações, o condutor da motocicleta seguia pela Rua Guaporé, enquanto o motorista do carro trafegava pela Avenida Aracaju. O condutor do automóvel teria avançado a via após não perceber a aproximação da moto, possivelmente devido a um ponto cego, momento em que ocorreu a colisão.
Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou atendimento à vítima e a encaminhou para a UPA.
A Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego, e posteriormente a Polícia Científica realizou os trabalhos de praxe.
