Motociclista é preso após perseguição policial pelas ruas de Santa Luzia

Publicada em 19/11/2025 às 08h40
Um motociclista acabou preso na tarde desta terça-feira após tentar fugir da Polícia Militar em Santa Luzia D’Oeste. Segundo informações, o condutor chamou a atenção da guarnição ao trafegar com uma motocicleta equipada com escapamento barulhento. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade com uma passageira na garupa.
Durante a perseguição, que se estendeu por diversas ruas da cidade, o piloto realizou manobras perigosas, trafegou na contramão e colocou em risco a própria vida e a de outras pessoas. A viatura seguiu acompanhando o suspeito por vários minutos.
A fuga só terminou na RO-383, já na curva do stand de tiro, sentido Alta Floresta, onde os policiais conseguiram detê-lo. O motociclista foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, e a moto foi apreendida.
A ação reforça o trabalho da Polícia Militar no combate a infrações de trânsito e atitudes que colocam em risco a segurança pública no município.
