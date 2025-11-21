Motociclista e passageiro são socorridos em estado grave após colisão com carro

Publicada em 21/11/2025 às 11h16
Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, na RO-010, em frente ao Parque de Exposições de Rolim de Moura.
Segundo informações apuradas no local, ambos os veículos — uma motocicleta e um Fiat Uno — trafegavam no mesmo sentido da via. No momento em que o condutor do Uno tentou realizar uma conversão para fazer o retorno, acabou ocorrendo a colisão. O motociclista, que realizava uma ultrapassagem, bateu violentamente contra o carro.
Com o impacto, o motociclista e o passageiro foram arremessados ao solo. Uma das vítimas sofreu fratura exposta na perna. Ambos foram socorridos em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à UPA de Rolim de Moura. Após estabilização, as vítimas foram transferidas para o hospital em Cacoal.
A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. Na sequência, a Polícia Científica também compareceu para realizar os trabalhos periciais.
