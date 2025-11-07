Motoboy fica grevemente ferido em colisão com carro na BR-364
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 07/11/2025 às 08h50
 O grave atropelamento que deixou um motoboy ferido ocorreu na noite desta quinta-feira (06), na BR-364 perto da Avenida Mamoré em Porto Velho. 

De acordo com testemunhas, o motoboy seguia sentido Candeias do Jamari, quando teria tentado passar pela abertura na mureta que dividia a rodovia, e foi batido na traseira pelo carro.

A colisão foi tão forte que os veículos foram para a vários metros de distância do local, e o motoboy em estado grave foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A PRF ficou encarregado do registro. 

