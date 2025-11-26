Motoboy é preso fazendo entrega de maconha em condomínio de playboy

Publicada em 26/11/2025 às 10h13
Um motoboy de 18 anos foi preso por tráfico na noite desta terça-feira (25), depois de ser flagrado com maconha na Estrada da Penal com Avenida Rio Madeira, bairro Alphavile em Porto Velho.
Uma guarnição da Força Tática do 9º Batalhão fazia patrulhamento quando avistou quando o indivíduo trafegando em uma moto Honda Pop mudou de direção ao ver a viatura, em seguida foi feita a abordagem.
Na revista foi encontrada uma sacola com o suspeito e dentro, meio tablete de maconha com aproximadamente 500g.
O motoboy contou que pegou a droga com um traficante na Avenida Mamoré próximo a Uniron, e entregaria em um condomínio de luxo na Estrada da Penal, onde receberia R$40 reais pelo serviço e cobraria R$1.000,00 do “cliente”, para entregar ao criminoso que responde por tráfico em regime aberto.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!