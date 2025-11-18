Mosquini destina mais de R$ 1,1 milhão para Guajará-Mirim a pedido do vereador Augustinho Figueiredo

Publicada em 18/11/2025 às 11h25
Guajará-Mirim está recebendo um conjunto expressivo de investimentos destinados pelo deputado federal Lúcio Mosquini, atendendo às solicitações do vereador Augustinho Figueiredo. Somente em 2025, o município foi contemplado com R$ 1.196.000,00 voltados para fortalecer a agricultura familiar, ampliar o atendimento em saúde e apoiar o desenvolvimento rural.
Desse total, R$ 396 mil estão sendo aplicados na construção da Casa da Farinha, uma obra essencial para organizar e modernizar a produção da agricultura familiar, beneficiando dezenas de famílias que dependem do trabalho no campo.
Além disso, o deputado destinou R$ 800 mil para melhorias na área da saúde, ampliando a capacidade de atendimento do município e garantindo mais estrutura para a população.
Fora esses recursos da saúde, Mosquini também assegurou implementos agrícolas que irão chegar nos próximos meses, reforçando a produção rural e oferecendo mais condições de trabalho aos produtores da região.
Outro investimento importante já em andamento é a construção do Portal da Cidade, obra também garantida através de emenda do deputado Lúcio Mosquini e solicitada pelo vereador Augustinho Figueiredo. O portal será um novo cartão-postal de Guajará-Mirim, valorizando a entrada do município e fortalecendo sua identidade turística e cultural.
O deputado destacou que esses avanços são resultado de um trabalho conjunto:
“O vereador Augustinho Figueiredo tem buscado incansavelmente melhorias para Guajará-Mirim, e nosso alinhamento político tem dado resultado. Estamos transformando as demandas em realidade.”
O prefeito Netinho tem sido peça fundamental nesse processo. Sua gestão tem atuado com responsabilidade e diálogo, garantindo que as obras avancem, que os recursos sejam bem aplicados e que o município esteja preparado para receber novos investimentos. Com essa parceria entre Prefeitura, Câmara Municipal e Brasília, Guajará-Mirim vive um momento de fortalecimento e crescimento.
Esses investimentos mostram que o compromisso do deputado Lúcio Mosquini com Guajará-Mirim é permanente e que a união entre o parlamentar, o vereador Augustinho Figueiredo e o prefeito Netinho continua trazendo conquistas reais para a cidade.
