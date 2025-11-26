Mosquini apresenta PL que obriga plataformas de apostas a exibirem alertas de vício e relatório financeiro ao usuário

Publicada em 26/11/2025 às 11h33
O deputado federal Lúcio Mosquini apresentou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5963/2025, que altera a Lei nº 14.790/2023 para estabelecer novas regras de proteção ao consumidor nas plataformas de apostas de quota fixa. A proposta torna obrigatória a exibição de mensagens de advertência sobre riscos de dependência e reforça a transparência informacional para jogadores em sites e aplicativos.
Segundo o texto do projeto, as plataformas deverão exibir, de forma visível e permanente, mensagens como: “Apostas podem causar dependência. Jogue com responsabilidade”, “O vício em jogos pode causar graves prejuízos pessoais e familiares” e “Ganhos são eventuais; perdas são estatisticamente mais prováveis”. As advertências deverão ocupar pelo menos 15% da tela, aparecer na página inicial, em todas as áreas de navegação e não poderão ser ocultadas pelo usuário. ￼
Além das advertências, o PL também obriga os operadores a fornecerem ao usuário um relatório detalhado de desempenho financeiro, contendo:
• valor total apostado;
• valor total de prêmios recebidos;
• saldo líquido acumulado;
• ferramentas de autolimitação, limites de depósito, limites de tempo e mecanismos de autoexclusão. ￼
O objetivo, segundo Mosquini, é combater o crescimento dos casos de vício em jogos, especialmente entre jovens, e garantir que o apostador tenha condições claras de visualizar seus gastos e riscos. O parlamentar destaca que países que implementaram medidas semelhantes observaram redução nos danos associados ao jogo compulsivo.
A proposta também prevê sanções administrativas às empresas que descumprirem as regras, sem prejuízo de responsabilizações civis, administrativas ou penais previstas na legislação vigente.
