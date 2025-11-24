Morre aos 81 anos Jimmy Cliff, um dos maiores ícones da história do reggae

Publicada em 24/11/2025 às 10h31
A notícia da morte de Jimmy Cliff, ícone mundial do reggae, foi confirmada nesta segunda-feira (24) por sua família. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do artista e assinado por sua esposa, Latifa, que destacou o impacto da perda e agradeceu o apoio recebido por décadas pelos fãs.
Segundo ela, Cliff sofreu uma convulsão seguida de pneumonia. A esposa agradeceu ainda ao médico responsável e à equipe que acompanhou o cantor, ressaltando o cuidado prestado durante o período delicado. Ela afirmou que novas informações sobre os próximos passos serão divulgadas posteriormente.
No texto, Latifa mencionou a importância dos admiradores na trajetória do músico e pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto. “O apoio dos fãs sempre foi sua força”, escreveu. A mensagem encerra com uma despedida emocionada: “Até logo, lenda.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!