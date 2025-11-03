Morre aos 73 anos Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina

Publicada em 03/11/2025 às 11h08
O cantor e compositor Lô Borges morreu nesta segunda-feira (3), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG). O artista estava internado na UTI do Hospital Unimed desde o dia 17 de outubro, após sofrer intoxicação medicamentosa. Durante o tratamento, precisou de suporte ventilatório e, no dia 25, foi submetido a uma traqueostomia.
Lô Borges é considerado um dos nomes mais influentes da Música Popular Brasileira (MPB). Em parceria com Milton Nascimento, foi um dos criadores do movimento Clube da Esquina, que marcou a história da música nos anos 1970 com uma fusão de estilos e letras poéticas. Entre suas composições mais conhecidas estão “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, “O Trem Azul” e “Paisagem da Janela”.
Em entrevistas, Lô costumava recordar o início da parceria com Milton Nascimento, que o procurava ainda jovem na casa da família Borges, em Belo Horizonte. “O Bituca [Milton Nascimento] chegou com o violãozinho dele, comecei a mostrar uma harmonia que eu estava fazendo. Ele criou a melodia, e nasceu o Clube da Esquina. Na época, ele já era famoso, e eu, um anônimo”, contou o músico.
O álbum “Clube da Esquina”, lançado em 1972, consolidou o movimento e foi eleito décadas depois o maior disco brasileiro de todos os tempos, segundo a crítica especializada. Em ranking da revista norte-americana Paste Magazine, a obra ficou entre os dez melhores álbuns do mundo.
