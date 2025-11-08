Modelo encerra namoro com Dado Dolabella e critica exposição: “Vista como a vilã”

Publicada em 08/11/2025 às 08h43
A modelo Marcela Tomaszewski, de 28 anos, confirmou o fim de seu relacionamento com o ator Dado Dolabella, de 45. Em entrevista à revista Quem, ela revelou que a decisão encerra um ciclo marcado por intensa exposição e ataques nas redes sociais.
Segundo Marcela, a repercussão em torno do namoro acabou afetando sua vida de várias formas. “Mexeu com meu psicológico, com meus trabalhos, com o lançamento da minha marca e com a minha vida. Porém, o tempo vai resolver tudo isso”, afirmou.
Ela contou que nunca quis associar sua imagem à do ator e que ficou abalada com os comentários públicos sobre o casal. “Fiquei muito mal quando começaram a dizer que estávamos em um suposto relacionamento, logo depois de termos nos reencontrado após anos. Eu nunca quis que minha imagem ficasse atrelada à dele”, declarou.
Marcela também relatou ter sido alvo de críticas e ataques desde o início da relação. “Desde então, já vinha sofrendo ataques de pessoas perguntando quando seria ‘a primeira agressão’. Mas ele, apesar do passado e de tudo o que a mídia fala, é uma pessoa incrível, como qualquer ser humano”, disse.
Com o passar do tempo, a situação se tornou insustentável. “Nossa vida virou um verdadeiro reality show do horror, e eu acabei sendo vista como a vilã, como se estivesse contra todas as mulheres do mundo”, desabafou.
Encerrando o assunto, a modelo afirmou que não há mais futuro para o casal. “Hoje não existe mais nós. Tínhamos planos, muita coisa em mente, mas não tem como seguir. Tô machucada por dentro e sei que continuarei sendo atacada, mas minha decisão agora é o fim desse relacionamento”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!