Militar aposentado é preso acusado dar calote em travesti

Publicada em 10/11/2025 às 08h50
Um cabo aposentado da PM, de 55 anos foi preso na manhã deste domingo (09), acusado de não pagar após fazer um programa sexual com uma travesti na Rua Jaci-Paraná, bairro Nova Porto Velho.
De acordo com testemunhas, após dar calote na travesti, a vítima teria pego um relógio do suspeito como garantia, momento que foi agredida.
Quando a PM chegou, o suspeito ainda tentou investir contra a guarnição e acabou sendo preso também por desacato, sendo encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
