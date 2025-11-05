Milão vence duelo contra o América e garante vaga na final do Campeonato Municipal de Futebol

Publicada em 05/11/2025 às 14h32
O placar final de 4 a 1, registrado na noite da terça-feira, 4, no Estádio Portal da Amazônia, em partida válida pela semifinal do Campeonato Municipal de Futebol, não condiz com o duelo disputadíssimo protagonizado entre Milão Carroceria Castilho e América. As equipes entregaram uma das partidas mais intensas da competição, criando boas oportunidades ao longo dos 90 minutos.
A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio, mas terminou com o Milão em vantagem mínima. Wellington balançou as redes aos 34 minutos, levando o placar para o intervalo em 1 a 0.
O equilíbrio marcou também a segunda etapa, e o América alcançou o empate aos 25 minutos, com gol de Lucas. No entanto, a igualdade durou pouco. Apenas três minutos depois, aos 28, Kennedy recolocou o Milão à frente no placar.
Nos minutos finais, o América se lançou ao ataque em busca do novo empate, abrindo espaços para os contra-ataques adversários. O Milão aproveitou as oportunidades e consolidou a vitória nos acréscimos. Kennedy, aos 46, e Mhackallysther, aos 49, fecharam o placar em 4 a 1.
Com o resultado, o Milão Carroceria Castilho assegurou sua vaga na decisão do Campeonato Municipal de Futebol. A equipe aguarda agora o vencedor do confronto entre Atlética Titanium e Primos FC, que se enfrentam na noite desta quarta-feira, 5, às 20 horas.
