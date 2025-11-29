“Meu pai era gay”, diz Leandra Leal ao relembrar a própria história familiar

Publicada em 29/11/2025 às 11h04
Leandra Leal compartilhou lembranças íntimas da infância ao participar do podcast Isso Não é uma Sessão de Análise. A atriz explicou que sua existência nasceu de uma decisão conjunta entre dois grandes amigos: sua mãe, Ângela Leal, e seu pai, Júlio Brás, que não mantinham um relacionamento amoroso.
Ela contou que os pais escolheram formar uma família baseada na parceria e no afeto, algo que ganhou ainda mais significado após a morte do pai, quando ela tinha 13 anos. Segundo Leandra, a perda representou para a mãe não apenas o fim da trajetória conjunta na criação da filha, mas também o rompimento de uma amizade profunda: “Minha mãe ficou viúva dessa parceria e dessa amizade”, relatou.
Ao refletir sobre o que entende por família, a atriz afirmou que esse conceito se constrói com as pessoas que escolhem caminhar juntas. Nesse contexto, destacou a importância das famílias plurais e das estruturas afetivas que fogem dos padrões tradicionais.
Leandra manteve no relato um trecho que sintetiza sua origem: “Minha mãe é uma mulher superindependente e queria ter um filho, queria esse projeto. Meu pai era gay, então era outro formato de família. Eu, em oposição a isso, criei um formato de família bem careta.”
