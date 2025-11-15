“Meu cabelo voltou a crescer”, comemora Netinho após tratamento contra câncer

Publicada em 15/11/2025 às 09h54
Netinho celebrou nas redes sociais um marco simbólico na recuperação após enfrentar um câncer no sistema linfático. O cantor compartilhou na quinta-feira (13/11) imagens em um salão de Salvador, mostrando a alegria ao ver os fios começarem a crescer novamente depois dos meses de quimioterapia.
Em um vídeo publicado no Instagram, o artista contou que está retomando os cuidados com o cabelo e agradeceu pela nova fase. “Após meses sem cabelo por causa da quimioterapia, meu cabelo voltou a crescer. Deus é muito bom comigo”, escreveu.
A repercussão entre os seguidores foi imediata. Fãs comemoraram o momento e enviaram mensagens de apoio, destacando a força e a alegria do cantor. Muitos celebraram a recuperação e desejaram saúde e bênçãos.
Netinho revelou estar curado em junho deste ano, quando exames apontaram ausência total de sinais do câncer diagnosticado em março de 2025. Na ocasião, o cantor agradeceu à equipe médica que o acompanhou e celebrou o resultado como uma vitória.
