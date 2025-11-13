Membros da LCP são filiados ao PL de Bolsonaro; Aparício ainda manda no Republicanos; e quem aceitará Mosquini, Neiva, Flores e Chaves?

Publicada em 13/11/2025 às 10h02
A ausência de líderes mundiais expõe o fracasso da COP 30 no Brasil
CARO LEITOR, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém (PA), apenas 57 chefes de Estado ou de Governo marcaram presença, número inferior à COP 29 ocorrida no ano passado no Azerbaijão, que contou com a presença de 75 líderes de países, inclusive das principais potências mundiais. Entre as ausências mais notáveis estão os presidentes Donald Trump (Republicanos) (EUA), Xi Jinping (China), Javier Milei (Argentina), Giorgia Meloni (Itália), Mark Carney (Canadá), Narendra Modi (Índia), Claudia Sheinbaum (México) e Vladimir Putin (Rússia). Destes, apenas EUA e Argentina não enviaram qualquer representante oficial. Por sua vez, a ausência dos demais foi compensada por vice-presidentes, ministros ou embaixadores. Assim, a ausência dos presidentes de Estados Unidos, China, Índia, México e Rússia na cúpula da COP30 já sinalizava o fracasso da conferência do clima no Brasil. Vale lembrar que a Cúpula da Terra, nossa Rio-92, atraiu 108 chefes de Estado ou de Governo.
COP 30
O rei da Suécia, o príncipe de Mônaco, o presidente da Finlândia e o simpático príncipe William do Reino Unido, que esteve na COP30, não governam, apenas opinam. Os presidentes dos desconhecidos arquipélagos de Palau (17 mil habitantes) e Comores estão entre os demais governantes na conferência das Nações Unidas para o clima no Brasil.
Vexame
O vexame maior foi a confusão e o confronto entre indígenas e integrantes de movimentos com seguranças na COP 30. O grupo tentou entrar no pavilhão da zona azul, onde ocorrem as negociações da conferência. O acesso ao pavilhão só é dado a quem tem credenciais.
Vigarice I
A vigarice antecipada nos preços das hospedagens em Belém no período da COP 30 foi questionada pelas embaixadas dos governos em telegramas ao Itamaraty. A delegação da Suíça está tendo que explicar por que estão pagando diárias de R$ 30 mil em hospedagem em Belém (PA). Desse modo, atrapalhou o sucesso da COP 30.
Vigarice II
A vigarice não aconteceu apenas nos preços das hospedagens. O âncora da CNN Brasil, jornalista Márcio Gomes, se queixou dos preços altos dos alimentos. Ele relatou que gastou 99 reais em apenas três itens: dois salgados e um refrigerante.
Cúpula
Quem mais sofre com a carestia dos alimentos e das hospedagens em Belém (PA) são os participantes da Cúpula dos Povos, evento paralelo à COP30 que reúne indígenas, quilombolas e ribeirinhos para discutir a crise climática sob uma perspectiva de saberes ancestrais e justiça social.
Café
Falando em preços, com os preços dos alimentos disparando nos EUA, o presidente Donald Trump (Republicanos) anuncia diminuição de tarifas do café. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que, nos próximos dias, deverão ser reduzidas as tarifas no intuito de baixar os preços de produtos como café, bananas e outros itens não cultivados nos EUA.
Pressão
Sob pressão de governistas, da Polícia Federal e da mobilização nas redes sociais, que alertaram para risco de perda de prerrogativas e autonomia, relator do Projeto de Antifacção, deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), desiste de equiparar as facções criminosas ao terrorismo. Inclusive, de obrigar a PF a pedir autorização para investigar governadores. Um absurdo tal proposta.
Recuo
Falando em mobilização, o recuo do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) e do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), é resultado do medo da mobilização das redes sociais e manifestações nas ruas, daí desistiram de impedir a Polícia Federal de investigar a corrupção e o crime organizado no país.
Preso
Na manhã de hoje (13), o ex-presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Alessandro Stefanutto foi preso pela Polícia Federal, na nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões, em conjunto com a CGU (Controladoria-Geral da União).
TikTok I
A Polícia Federal aponta o prefeito TikTok de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos-SP), como líder de organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, o mecanismo de lavagem de dinheiro para dar aparência legal ao dinheiro suspeito foi por meio de contratos de publicidade que, na prática, não eram verdadeiros.
TikTok II
Falando em líder, o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) era candidato a prefeito e não foi. Depois era candidato a governador, também não vai. Por conseguinte, candidato a senador, porém, deverá ficar pelo caminho porque não tem comando partidário e conversa com todo mundo, demonstrando ser volúvel. Máximo sofre da máxima da velhinha do TikTok: “Ele não vai, não vai não!”
Continua
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) rodou o estado convidando lideranças para se filiar ao partido Republicanos, afirmando que assumiria o comando da legenda no âmbito estadual. Passados alguns meses, Máximo continua no União Brasil e o ex-deputado federal e ex-vice-governador Aparício Carvalho continua dando as cartas no Republicanos.
Exige
Falando em partido, a Executiva Nacional dos partidos exige dos dirigentes estaduais a formação de nominatas para deputados federais ou cumprir a cláusula de barreira. No caso de Rondônia, União-Brasil, Republicanos, Podemos, PL e o PSD estão na briga para conquistar cadeiras na Câmara dos Deputados nas próximas eleições. Resta saber quais dessas nominatas vão aceitar os deputados Lúcio Mosquini, Ezequiel Neiva, Thiago Flores e Hildon Chaves.
Preencher
Os dirigentes partidários encontram dificuldade para encontrar nomes com potencial de dez mil a quinze mil votos para preencher as nominatas de deputados federais. Por sua vez, não pode esquecer de construir a nominata de deputados estaduais. Essa última são as pernas das campanhas dos candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado.
Sofre
No movimento Caminhada Esperança, formado pelos partidos MDB, PDT, PSB e as federações PT/PCdoB/PV e Rede/PSOL, também sofre para encontrar lideranças progressistas para formar a nominata de deputado federal e estadual. O MDB e o PDT deverão brigar com os partidos de direita, centro-direita e extrema-direita para conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados.
Aposta
O trabalho do deputado Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), em defesa dos policiais civis e da reestruturação da Polícia Civil, surte efeito positivo entre a classe. Ribeiro é uma das apostas que retornará à Casa de Leis nas próximas eleições.
Concurso I
A secretária de Educação Albaniza de Oliveira chegou chegando na SEDUC. A poucos meses no cargo e com aval do governador Coronel Marcos Rocha (União-Brasil), conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa a Mensagem 257/2025, que autoriza o remanejamento de até R$ 3 milhões para a realização de um novo concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
Concurso II
A autorização para a SEDUC realizar concurso público para professores é uma proposta defendida pelo SINTERO e por parlamentares estaduais desde o primeiro governo do Coronel Marcos Rocha (União-Brasil) frente ao Palácio Rio Madeira. Neste caso, a mensagem atende à necessidade de recomposição do quadro de profissionais da rede estadual, que vem sofrendo redução nos últimos anos, enquanto a demanda nas escolas segue em expansão.
Destravando
O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, passou a semana em Brasília destravando projetos importantes para o estado de Rondônia, a exemplo das obras de saneamento básico. Elias foi recebido na Secretaria Nacional de Saneamento e Meio Ambiente para articular e destravar recursos para finalizar obras de saneamento básico nos municípios rondonienses.
Godos
Operação Godos, deflagrada na manhã de ontem (12) pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), com o objetivo de desmantelar a maior organização criminosa rural de Rondônia, mobilizou mais de 500 agentes públicos, entre promotores de Justiça, policiais militares e civis, peritos e servidores administrativos, contou com o apoio de forças estaduais e federais, além de órgãos dos estados de Mato Grosso, Amazonas e Pará.
Alvo
A Operação Godos teve como alvo uma organização criminosa violenta e fortemente armada, atuante em invasões de terras, extorsões, crimes ambientais e lavagem de dinheiro em diversas regiões de Rondônia e estados vizinhos. Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de prisão temporária e 120 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho.
Apontados
Entre os 20 presos da Operação Godos está o vereador de Nova Mamoré, Jair A. O., 46 anos, o “Jair da 29”, e o ex-vereador e ex-subsecretário de Agricultura de Nova Mamoré, José Carlos R. S., 53 anos, conhecido como “Eletricista”. Ambos são apontados como integrantes da Liga dos Camponeses Pobres (LCP) — grupo investigado por invasões de terras, extorsão, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas pelo MPRO.
Líder
Durante o cumprimento dos mandados da Operação Godos, o líder da Liga dos Camponeses Pobres (LCP) Elias C. L., 46 anos, conhecido como “Elias Topógrafo”, morreu em confronto com a polícia na região da Fazenda Galo Velho, em Nova Mutum-Paraná. A esposa dele foi baleada e transferida de helicóptero para o Hospital João Paulo II, em Porto Velho. Na residência dos acusados foram encontradas 21 armas de fogo, incluindo fuzis e pistolas de uso restrito das forças de segurança pública, além de equipamentos utilizados nas invasões de propriedades rurais.
Contradição
O mais interessante é que o vereador de Nova Mamoré, Jair da 29 (PL-Nova Mamoré), e o ex-vereador e ex-subsecretário de Agricultura de Nova Mamoré, José Carlos R. S. (PL-Nova Mamoré), são todos filiados ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Inclusive, existem vídeos de ligações de José Carlos para o ex-presidente Bolsonaro. Entretanto, justiça seja feita, não existe na cartilha de Bolsonaro a defesa de invasão de propriedade privada, como existe na cartilha do MST, pura contradição dos envolvidos na Operação Godos.
Lixo
O presidente da Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV), Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho), tem demonstrado preocupação e cobrado respostas rápidas e efetivas na questão da coleta do lixo e dos resíduos sólidos da nossa capital. Para tanto, convidou autoridades competentes para prestar esclarecimentos na sessão ordinária na CMPV na próxima segunda-feira (17).
Sério
Falando sério, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, presente na COP 30, não deixou passar em branco o que chamou de “tarifas Bolsonaro”, medidas adotadas ainda no governo Trump ao Brasil que encareceram o preço dos produtos nos EUA. Um exemplo concreto de como decisões tomadas por alinhamento ideológico e não por interesse público podem prejudicar as relações comerciais entre países.
