Melody nega rivalidade com Ana Castela e novo feat: “Ela está arrasando”

Publicada em 18/11/2025 às 11h33
Melody, de 18 anos, voltou a falar sobre os rumores de rivalidade com Ana Castela e rejeitou qualquer tipo de conflito entre elas. Em entrevista ao De Frente Com Blogueirinha nesta segunda-feira (17), a cantora afirmou que as comparações criadas nas redes sociais não fazem sentido.
Ela destacou que as duas seguem caminhos distintos na música: “Acho a Ana incrível, ela tem o brilho dela. Somos artistas muito diferentes. Não gosto dessa rivalidade que criam. São estilos, vozes e propostas distintas.”
Melody também comentou sobre a maneira como o público insiste em colocá-las como concorrentes: “Ela está arrasando, cada uma na sua área. E eu não dei carreira nenhuma para ela.”
Para encerrar de vez as especulações, a artista revelou que as duas voltarão a trabalhar juntas após o sucesso de Pipoco: “A gente vai gravar juntas. Um feat não exige que as pessoas sejam melhores amigas o tempo todo. Mas, no caso dela, eu realmente gosto. Amo a Ana.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!