Médico expõe Rondônia como corredor da cocaína e liga crack, álcool e telas à explosão de depressão e risco de suicídio

PORTO VELHO (RO) - Rondônia aparece como um dos pontos sensíveis da rota da cocaína na Amazônia e convive com um cenário de alta incidência de dependência química, uso de crack, álcool e adoecimento emocional associado às telas. O quadro foi detalhado pelo médico clínico geral e especialista em psicopatologia Nestor Angelo, com 30 anos de formado e 14 dedicados à saúde mental, em entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado por Robson Oliveira em parceria exclusiva com o Rondônia Dinâmica. Ao comentar a proximidade com países produtores de cocaína e a ausência de controle rigoroso nas fronteiras, ele afirmou que essa combinação impacta diretamente a juventude e diversas faixas etárias da população. “Pelo fato de não haver um controle rigoroso nas fronteiras e os países produtores de cocaína serem próximos à região amazônica, isso aumenta muito a incidência e a prevalência do uso”, disse.
Questionado sobre a realidade local, Nestor Angelo relatou que o uso de derivados da cocaína se mistura com o crack e estimou uma prevalência em torno de 10% a 12%, ressaltando que parte dos usuários migra para a droga mais barata. Segundo ele, muitos começam com cocaína e, pela elevação do custo, passam a usar apenas crack, que “debilita muito mais”. Ao ser perguntado por Robson Oliveira se a incidência de crack em Porto Velho é grande, o médico respondeu que a proporção é alta em relação ao total de dependentes químicos e concordou quando o entrevistador observou que se vê “muitas pessoas de rua, muito viciadas, já caminhando feitos zumbis”.
O médico lembrou ainda da experiência no CEPOAD, antigo centro de acolhimento e internação de dependentes de crack, que “agora já não existe mais”. Segundo ele, à época, o número de pessoas que procuravam o serviço era significativo e a adesão ao tratamento era considerada boa. Hoje, a rede conta com comunidades terapêuticas e com o Caps Álcool e Drogas (Caps AD), na avenida Guaporé, que ele classificou como um equipamento que faz “um trabalho muito bom”. Apesar disso, Nestor informou que não há estatísticas consolidadas sobre quantos pacientes conseguem abandonar definitivamente o uso de drogas após os tratamentos.
Ao tratar da relação entre drogas e sistema prisional, o médico lembrou um dado citado por um secretário de Segurança Pública, segundo o qual mais de 60% da população carcerária do Estado estaria ligada direta ou indiretamente ao tráfico de drogas. Robson Oliveira classificou o número como “estarrecedor” e destacou que “são pessoas que trabalham para o tráfico”. Indagado sobre o atendimento a detentos usuários de drogas, Nestor Angelo explicou que, quando a prisão envolve pessoas com histórico de uso de substâncias, é possível converter a pena, a depender da avaliação judicial. “Nos presídios não tem equipe especializada, mas quando esse preso é dependente químico e nós laudamos o caso, e o juiz acata, aí ele pode ir para uma comunidade terapêutica”, relatou, citando casos em que presos sem alta periculosidade foram transferidos para essas unidades.
A entrevista também abordou o impacto do álcool na saúde pública e na mobilidade urbana. Nestor Angelo afirmou que o álcool é a substância psicoativa mais utilizada e que seu consumo “só vem aumentando”. Ele destacou que a droga lícita provoca prejuízos sociais e no trabalho, com aumento de absenteísmo, e apontou um vínculo importante com acidentes graves. “A maioria dos acidentes de trânsito, os mais graves, geralmente estão ligados a álcool”, afirmou, mencionando estatísticas disponíveis no Detran e no Samu. Para ele, ainda que a primeira causa dos acidentes seja a negligência no trânsito, o álcool aparece com força quando se considera a gravidade dos casos.
No campo da saúde mental, o médico associou drogas e álcool ao risco de depressão e suicídio. Ele afirmou que, embora algumas substâncias atuem como estimulantes, com o tempo levam à depressão, e classificou a droga como segunda causa associada ao suicídio no mundo, atrás apenas da depressão. Nestor Angelo citou projeções segundo as quais, em 2030, a depressão deve ultrapassar as doenças cardiovasculares em incidência. “A depressão está incontrolável. A depressão, em 2030, vai ultrapassar doenças cardiovasculares”, declarou.
A influência da internet e das telas no adoecimento emocional ocupou parte central da entrevista. Segundo o médico, já existem categorias de doenças provocadas pelo uso excessivo e inadequado das mídias digitais, incluindo um quadro que ele chamou de “depressão do Facebook”. Nesses casos, a pessoa passa a participar de grupos, e, dependendo do estado mental, pode desenvolver sentimentos de desvalia, abandono e rejeição ao não se sentir mais importante ou reconhecida. Ele afirmou que há registro de casos em que interações em fóruns e ambientes virtuais influenciaram episódios de suicídio, e mencionou estatísticas discutidas durante campanhas de prevenção, como o Setembro Amarelo.
Sobre o tratamento do tema suicídio, Nestor relatou mudanças recentes na abordagem. Ele destacou que, atualmente, as orientações são no sentido de evitar a descrição de métodos, planos e detalhes operacionais, por entender que isso aumenta a incidência de episódios. “Você tem que falar de prevenção, de saúde. Aumenta muito o número de suicídio quando a pessoa começa a falar de técnicas, de plano, planejamento”, explicou. Nestor contou que, há alguns anos, em palestras, os profissionais abordavam o assunto de forma mais ampla, com alertas detalhados; hoje, segundo ele, a prioridade é focar em prevenção e em tratar a depressão e o uso de drogas, considerados fatores-chave na cadeia que leva ao suicídio.
Ao explicar o comportamento da pessoa em crise, o médico mencionou o conceito de ambivalência, situação em que o indivíduo oscila entre o impulso de tirar a própria vida e os vínculos afetivos que o trazem de volta. Ele descreveu o funcionamento de áreas do lobo frontal conectadas à razão e à emoção e citou casos em que a intervenção de equipes de resgate ou saúde consegue interromper o ato. Destacou ainda dois grupos de maior risco: quem já tentou suicídio e sobreviveu e pessoas com doença mental, inclusive aquelas com uso de substâncias psicoativas. Segundo o médico, estatísticas indicam que homens tendem a apresentar um padrão de agressividade cerebral maior, caminhando mais rapidamente das ideias suicidas para atos concretos, enquanto mulheres geralmente percorrem todas as etapas de ideação, planejamento e tentativa.
A automutilação, em especial entre adolescentes e jovens, foi citada como fenômeno em expansão. Nestor Angelo citou dois eixos de análise: a indução pela internet e os transtornos mentais. No primeiro caso, relatou já ter atendido duas irmãs de 13 anos que se cortavam influenciadas por um jogo digital com a figura de um urso branco, que mudava de cor para vermelho — remetendo a sangue — quando elas erravam mais de 50% das respostas, o que servia como “gatilho” para que se ferissem. No segundo eixo, ele associou a automutilação a transtornos como o transtorno de personalidade borderline e lembrou que cerca de 20% dos pacientes com esse diagnóstico também são bipolares, o que torna o manejo clínico mais complexo.
Na avaliação do médico, depressão e tristeza não são sinônimos. Ele definiu a depressão como uma “tristeza profunda”, com perda de vigor, de ânimo e de potencial de humor, afeto e valia, a ponto de prejudicar o rendimento e atingir memória e raciocínio. A tristeza, por outro lado, foi descrita como um estado passageiro decorrente de acontecimentos específicos, muitas vezes sem necessidade de medicação ou terapia. Nestor observou que, embora a herdabilidade da depressão esteja em torno de 37% entre pessoas deprimidas, fatores ambientais — problemas familiares, drogas, dificuldades financeiras e questões sociais — têm peso mais relevante na instalação do quadro.
O médico também detalhou o impacto do adoecimento emocional na família e no ambiente de trabalho. Ele afirmou que mudanças de comportamento, como passar a chegar tarde em casa, comer fora com frequência, faltar ao serviço ou à escola e se isolar, devem servir de alerta para familiares e colegas. Em sua avaliação, o comportamento “não mais normal” pode indicar um processo em curso que, somado a outros fatores, leva a autoagressões mais graves. Nestor ressaltou que, em algumas situações, a ausência de tratamento ou de procura por ajuda transforma a unidade familiar em um “sistema doente”.
Na área profissional, ele reconheceu que trabalhadores da saúde também figuram entre os grupos de risco para dependência química e automutilação. Segundo o médico, há áreas da medicina em que isso é mais frequente, como psiquiatria, unidades de terapia intensiva e anestesia, devido ao nível de estresse. Ele mencionou o risco de burnout e ressaltou a necessidade de melhoria da qualidade de vida desses profissionais para evitar desfechos mais graves.
Ao tratar das respostas do sistema de saúde, Nestor Angelo defendeu a combinação de terapias farmacológicas e não farmacológicas. Ele afirmou que, para álcool, há medicações específicas, mas que, para cocaína e maconha, as opções farmacológicas ainda são limitadas e exigem reforço de equipes multidisciplinares. “Na psiquiatria, se você não melhorar a qualidade de vida, não adianta”, resumiu, ao explicar que a meta é mudar o padrão de vida do paciente, associando remédio, acompanhamento e intervenções como terapia familiar. O médico destacou que o dependente químico é frequentemente estigmatizado e que, quando passa a se sentir inferiorizado e com autoestima comprometida, torna-se muito mais difícil trazê-lo de volta ao convívio social saudável.
No campo das políticas públicas, o médico afirmou ter “muitas ideias de projetos” ligados à prevenção primária e secundária em drogas, acidentes e saúde mental, e disse que costuma discutir essas propostas com colegas como Dimes e Viriato. Ele apontou, porém, a falta de estrutura para tirar esses planos do papel, citando a necessidade de equipe técnica, respaldo jurídico e orçamento. Nestor reclamou da ausência de ambulatórios voltados para familiares em Rondônia, tanto na psiquiatria quanto em outras áreas como diabetes e hipertensão, e afirmou que iniciativas voltadas às famílias “nunca foram tentadas”. Para ele, envolver familiares no processo terapêutico aumenta a eficácia dos tratamentos e ajuda a antecipar crises e recaídas.
Ao final da entrevista, Nestor Angelo afirmou que ainda está “começando a fortalecer essas ideias” para transformá-las em projetos formais a serem apresentados às autoridades. Robson Oliveira encerrou o programa convidando o médico a retornar quando as propostas estiverem estruturadas, a fim de detalhar eventuais novas políticas voltadas a uma população que, segundo as projeções citadas, tende a registrar aumento expressivo de problemas emocionais nos próximos anos.
