Mecânico é baleado por criminosos durante ataque em oficina no centro

Publicada em 08/11/2025 às 09h30
Um mecânico de 45 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta sexta-feira (07), na Avenida Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, centro da capital.
Imagens de uma câmera de segurança mostram quando dois bandidos chegam de moto em frente da oficina, em seguida, um deles desce e faz um disparo em direção da vítima e foge com o comparsa.
O mecânico baleado foi socorrido às pressas ao Hospital. A PM faz buscas pelos suspeitos.
