Maya Massafera mostra resultado de cirurgia no maxilar e recebe elogios dos fãs

Publicada em 26/11/2025 às 15h39
A influenciadora Maya Massafera revelou nesta terça-feira (25) como está o rosto após passar por uma cirurgia para reduzir parte do maxilar. Durante o período de recuperação, ela precisou usar uma máscara cobrindo o queixo e chegou a enfrentar uma infecção no local, mas decidiu mostrar o resultado aos seguidores em um vlog no Instagram.
No vídeo, Maya aparece passeando pela Galeria Ouro Fino, em São Paulo, experimentando roupas e diferentes modelos de perucas enquanto ainda lidava com o inchaço pós-operatório. Antes de retirar a máscara diante das câmeras, avisou: “Está um pouco inchado ainda, não assustem. Eu estou falando sério, mas não aguento mais ficar usando máscara.”
A revelação rapidamente gerou comentários positivos. Seguidores afirmaram que o novo visual ficou delicado e questionaram o porquê de ela continuar escondendo o rosto. “O rosto ficou maravilhoso”, elogiou um internauta. Outro completou: “Estava usando máscara sendo que o rosto estava ótimo.”
Maya vem passando por uma série de mudanças estéticas desde o início de sua transição de gênero, acumulando mais de 20 procedimentos. Entre eles estão a ceratopigmentação, que alterou a cor dos olhos, e cirurgias voltadas para feminização facial e modificação da voz.
