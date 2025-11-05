Marina Ruy Barbosa surge de biquíni e encanta seguidores: “Perfeita”

Publicada em 05/11/2025 às 10h43
A atriz Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao publicar, nesta terça-feira (4), um compilado de fotos em que aparece com os cabelos loiros e vestindo um biquíni verde. As imagens fazem parte de uma campanha publicitária de uma marca italiana, com a legenda: “Equilíbrio entre o brilho sutil e o conforto que o verão pede.”
Integrante do elenco da série “Tremembé”, do Prime Video, Marina posou em diferentes ângulos à beira-mar, combinando o visual com acessórios dourados e uma saída de praia composta por blusa e calça leves.
Apesar da mudança temporária nas madeixas, a atriz revelou em outubro ter voltado ao seu icônico tom ruivo, escrevendo apenas “De volta” em uma postagem anterior.
Nos comentários, admiradores encheram o perfil da artista de elogios, chamando-a de “perfeita”, “deusa ruiva”, “beleza surreal” e “pintura viva”, entre outras mensagens de carinho.
