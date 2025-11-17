Marcos Rogério governador e Maurício vice? Eles negam!; Malhadinho prejudicado pela chuva; e Redano vai à reeleição

Publicada em 17/11/2025 às 09h49
O que vamos comemorar no Dia da Consciência Negra?
CARO LEITOR, no próximo dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra e a data marca o dia da morte de Zumbi, um dos líderes do Quilombo dos Palmares e símbolo de resistência contra a escravidão no Brasil. Tal data é um dia para refletir sobre o racismo estrutural e a desigualdade social no país, bem como para valorizar a cultura afro-brasileira. A escravidão no Brasil durou cerca de 388 anos, aproximadamente de meados do século XVI até 1888. O período da escravidão começou com a chegada dos primeiros escravos, inicialmente indígenas e depois africanos, e terminou em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, que aboliu formalmente a escravidão. Os negros trazidos do continente africano foram a principal força de mão de obra para a economia colonial e imperial do Brasil, sendo o maior destino do tráfico de pessoas escravizadas nas Américas. Mesmo com o fim da escravidão, infelizmente, o racismo ainda persiste, de modo muito cruel nas entranhas da sociedade brasileira, embora tenhamos muitos discursos que buscam caracterizar o nosso país como uma suposta “democracia racial”.
Liberdade
A morte de Zumbi dos Palmares em confronto com o Exército Colonial não significou o fim da luta pela liberdade do povo negro, mas deu início à luta contínua contra o preconceito e a opressão racial no Brasil.
Justiça
O dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, é um dia para refletir sobre o racismo estrutural no Brasil. Contudo, a conscientização sobre a importância da igualdade e da justiça racial deve ser uma prática cotidiana.
Atividades
O governo federal, governos estaduais e administrações municipais, bem como casas legislativas, universidades, institutos, colégios, escolas e outros, devem promover atividades relacionadas ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra.
Consciência I
O Governo Federal, por meio dos Ministérios da Igualdade Racial em parceria com os ministérios dos Direitos Humanos e Cidadania e da Cultura, promoverá eventos relacionados ao Dia da Consciência Negra no país.
Consciência II
O Governo de Rondônia, assim como o resto do Brasil, celebra o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, que é um feriado nacional. O governo estadual promove políticas, eventos culturais e homenagens para reconhecer a luta e a contribuição do povo negro para a identidade do estado.
Ausência I
No âmbito da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS, existe o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) como órgão específico para promoção da igualdade racial em Rondônia. Neste caso, o Governo de Rondônia peca pela ausência de uma superintendência estadual específica para elaborar e implementar políticas públicas de igualdade racial.
Ausência II
Falando em ausência específica, a Prefeitura de Porto Velho também peca por não possuir um órgão específico para elaborar e implementar políticas públicas de igualdade racial. O dia 20 de novembro próximo poderia ser a oportunidade para o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) lançar um órgão específico para combater o racismo estrutural no âmbito da nossa capital.
Duelo
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) compareceu ao Duelo da Fronteira no final de semana em Guajará-Mirim e, ao lado do prefeito Fábio Netinho (PP-Guajará-Mirim), do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), da deputada estadual Dra. Taissa Souza (Podemos-Guajará-Mirim) e outras lideranças locais, caminhou cumprimentando o público presente na arena para assistir ao duelo dos Bois Malhadinho e Flor do Campo.
Oportunidade
O deputado Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), presente no Duelo da Fronteira em Guajará-Mirim, aproveitou a oportunidade para visitar as obras de requalificação do Estádio João Saldanha, acompanhado do prefeito Fábio Netinho (PP-Guajará-Mirim), do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e da deputada estadual Dra. Taissa Souza (Podemos-Guajará-Mirim).
Importante
Falando em obras, a requalificação do Estádio João Saldanha é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho). A reforma é importante para modernizar um espaço de lazer, prática de atletismo e campeonatos de futebol na Região de Fronteira entre o Brasil e a Bolívia.
Visitas
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o deputado Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) chegaram juntos a Guajará-Mirim na sexta-feira (14). No sábado, realizaram visitas em Nova Mamoré e almoçaram com o prefeito Marcélio Brasileiros (PL-Nova Mamoré) e lideranças locais.
Possível
A impressão que ficou para lideranças políticas locais foi de uma possível chapa majoritária ao governo encabeçada pelo senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e tendo o deputado Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) como candidato a vice-governador. Ambos negam a possibilidade.
Recado
O deputado Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) já disputou uma eleição majoritária como candidato a vice-governador e já foi eleito vice-prefeito da capital. Ele sabe que vice não assina, só carimba. Contudo, aparecer publicamente ao lado do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) pode ser um duro recado à indefinição do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) em relação ao alinhamento político com a dupla Maurício e Mariana Carvalho.
Última
Falando em aparecer, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) e a primeira-dama Luana Rocha não compareceram ao Duelo da Fronteira. Neste caso, seria a última oportunidade de Rocha e Luana participarem do maior evento cultural da Região Fronteira antes de deixarem o governo em abril próximo, caso decidam concorrer a uma vaga ao Senado e à Câmara dos Deputados, respectivamente.
Reconhecido
Quem compareceu ao Duelo Fronteira e foi reconhecido por populares foi o advogado Samuel Costa (Rede-Porto Velho). Samuel trabalha para ser ungido pelos partidos progressistas como pré-candidato a governador nas próximas eleições. Se Pimenta de Rondônia já disputou o governo com apoio dos partidos de esquerda, por que não Samuel?
Confirmaram
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), esteve presente ao Duelo da Fronteira no sábado em Guajará-Mirim, acompanhado de sua esposa, a prefeita de Ariquemes, Carla Redano. Na oportunidade, Alex e Carla confirmaram que ela termina o mandato à frente da Prefeitura de Ariquemes, portanto, não existe qualquer possibilidade de ser candidata a vice-governadora ou deputada federal nas próximas eleições.
Reforçou
Perguntado por esse colunista sobre a situação partidária, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), disse que disputará a reeleição pelo Republicanos, ou seja, não deixa a legenda. Alex também reforçou que será o único candidato da legenda com mandato na nominata de deputados estaduais.
Compareceu
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) compareceu ao Duelo da Fronteira em Guajará-Mirim. Na oportunidade, cumprimentou os presentes na companhia do vereador Davino Serrat (União Brasil-Guajará-Mirim). Alan é o parlamentar preocupado com a cultura e atua em defesa do fortalecimento do Duelo da Fronteira.
Duelo I
Falando em Duelo da Fronteira, o secretário da SEJUCEL, Paulo Higo, bem como toda a equipe gestora da pasta, estão de parabéns pela organização do mega evento cultural folclórico na Pérola do Mamoré. Já a Prefeitura de Guajará-Mirim pecou quando mudou a data do evento do mês de agosto para novembro, mês muito chuvoso por conta do inverno amazônico.
Duelo II
A chuva durante a realização do Duelo da Fronteira prejudicou a apresentação dos Bois Malhadinhos e Flor do Campo. Entretanto, o boi mais prejudicado foi o Malhadinho por conta do fenômeno climático. Não faltou crítica dos presentes e turistas presentes ao evento. Entre o sucesso da festa em público mesmo com a chuva e a falta de calendário definido, ponto negativo para a gestão municipal da Pérola do Mamoré.
Karaokê
O secretário de Cultura de Nova Mamoré, Alan Erica Barros, está de parabéns pelo sucesso do Karaokê realizado na Praça de Alimentação do município Berço do Madeira. O microfone fica aberto ao público, permitindo que todos possam soltar a voz e participar do clima festivo, que tem atraído famílias inteiras para prestigiar o evento cultural nas noites de sábado.
Desmentiu
O vereador Sami Ali (MDB-Vilhena) entrou em contato com a coluna e desmentiu a informação que chegou até a coluna de que ele seria contra a Carreta da Saúde. Sami enviou vídeo ao lado da carreta, elogiando a iniciativa da Prefeitura de Vilhena e do Governo de Estado por levar a carreta para agilizar a realização de exames clínicos em ultrassom e ressonância magnética.
Sério
Falando sério, embora aconteçam em todo o país atividades relacionadas ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, o racismo é uma mazela profundamente enraizada na sociedade brasileira. Assim, para vencer o preconceito e o racismo estrutural, requer-se a implementação de políticas públicas para conscientização e reflexão individual sobre as injustiças históricas com a população negra do país como forma de desconstruir o racismo estrutural.
