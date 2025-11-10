“Manter-se fiel aos valores”: Wagner Moura fala sobre filme que pode levá-lo ao Oscar

Publicada em 10/11/2025 às 10h23
O ator Wagner Moura participou do Fantástico, da TV Globo, neste domingo (9), para falar sobre o sucesso internacional de O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho que estreou nos cinemas brasileiros nesta semana. A produção, lançada em maio no exterior, já conquistou mais de dez prêmios, incluindo os de Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cannes.
Durante a entrevista, Moura refletiu sobre a essência do personagem. “É um filme sobre um homem que resolve manter-se fiel aos seus valores quando tudo ao redor diz o contrário”, explicou o ator, que agora se prepara para representar o Brasil na corrida pelo Oscar.
Sobre a campanha para o prêmio, ele contou que recebeu conselhos do cineasta Walter Salles e conversou com a atriz Fernanda Torres. “O Waltinho me orienta muito. A ideia é não adoecer, viajar, falar do filme, encontrar as pessoas e ir aos festivais”, afirmou.
O artista também destacou sua relação com a cultura brasileira e relembrou os tempos de novelas. “Eu me sentia um ator brasileiro fazendo algo muito característico da nossa cultura”, disse. Citando o espanhol Javier Bardem, Moura comentou sobre atuar em outro idioma: “Quando eu estou atuando em inglês, é como se tivesse um escritório dentro da minha cabeça, com pessoas trabalhando pra aquilo dar certo.”
Além da agenda de divulgação de O Agente Secreto, Wagner Moura trabalha em seu novo projeto, Last Night at the Lobster, seu primeiro filme como diretor e protagonista nos Estados Unidos. “É um filme típico de Natal americano, mas dirigido por mim. A mágica não vem do céu, vem das pessoas”, resumiu.
