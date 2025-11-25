Mais recursos chegam a Cacoal com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

Publicada em 25/11/2025 às 11h43
O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) anunciou, nos últimos dias, a chegada de mais recursos para Cacoal. Foram assegurados novos investimentos para a execução de obras de pavimentação asfáltica nos bairros Josino Brito, Novo Cacoal e Village do Sol, para a aquisição de medicamentos para o Centro de Hemodiálise, aparelhos de ar-condicionado para o Centro de Reabilitação Neurológica de Cacoal (Cernic), além de uniformes e bandeiras para a Banda Marcial do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM IX).
Entre as principais ações do deputado no município, está a construção de um centro de diagnóstico do câncer, de uma nova rodoviária, de salas de aula, de praças públicas, de pavimentação asfáltica de 140 ruas, obras de drenagem, além de outros benefícios, como a recuperação de estradas rurais e a viabilização de recursos para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.
O trabalho desenvolvido pelo deputado tem recebido reconhecimento de diversas lideranças. “O Cirone é uma máquina de trabalho, que está sempre apresentando uma série de pedidos e quando ele pede, eu não nego, porque sei que é para ajudar o nosso estado”, disse o governador, coronel Marcos Rocha. O prefeito Adailton Fúria afirmou que o apoio do deputado Cirone tem sido decisivo na execução de grandes obras em Cacoal. “Temos a construção da nova rodoviária, que será um marco deixado pelo Cirone em nosso município, a drenagem da Rua Uirapuru e várias outras obras espalhadas pela cidade”, disse.
A presidente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), Vera Bianchini, disse que Cirone é um apoiador contínuo do hospital do câncer de Cacoal. Segundo ela, além de assegurar recursos para a manutenção da enfermaria e construção de um centro de diagnóstico, o deputado tem atuado como mediador na busca de soluções para os mais diversos problemas enfrentados pela associação. “O Cirone é um político que conecta pessoas”, disse Vera.
O produtor rural Fredson Delarmelino, presidente da Associação Astra, disse que os produtores da sua região já receberam maquinário, implementos, mudas de café e outros benefícios, por meio de recursos assegurados por Cirone. Fredson também destacou o avanço da agricultura familiar no estado de Rondônia. “Antes, quando a gente falava que era produtor rural, as pessoas viravam a cara, hoje, nos olham com admiração”, disse.
