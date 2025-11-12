“Mais perigoso estar no Rio do que na Ucrânia”, afirma Roberto Cabrini sobre megaoperação

Publicada em 12/11/2025 às 11h20
O jornalista Roberto Cabrini defendeu a megaoperação policial realizada no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e afirmou que dados indicam ser “mais perigoso estar no Rio do que na Ucrânia”, mesmo o país europeu vivendo uma guerra contra a Rússia.
Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, o apresentador da Record TV declarou que a ação foi necessária e planejada. “Desta vez, essa operação era uma necessidade. Foi bem produzida, pensada e por isso teve o apoio das comunidades”, destacou. Cabrini comparou o caso com a operação no Jacarezinho, que considerou marcada por “truculência e falta de planejamento”.
Para o jornalista, a situação da violência no estado é alarmante. “O crime organizado está infiltrado em todas as principais instituições do Brasil. Hoje em dia, é mais perigoso estar no Rio de Janeiro do que na Ucrânia. As balas perdidas no Rio matam mais do que os drones russos na guerra”, afirmou.
