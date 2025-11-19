Maíra Cardi exibe rosto torto após botox: “Faz para ficar bonito e fica feio”

Publicada em 19/11/2025 às 09h49
Maíra Cardi revelou, nesta terça-feira (18), um perrengue inesperado depois de aplicar botox. Ao notar uma assimetria visível nas sobrancelhas, a influenciadora decidiu mostrar o resultado em vídeo e contou que até sua filha percebeu a mudança. Ela disse estar especialmente preocupada porque será madrinha de um casamento no sábado. “A gente faz para ficar bonito e fica feio”, lamentou.
A empresária também relatou outro momento difícil: o afastamento da filha recém-nascida, Eloáh. Maíra explicou que contraiu uma gripe forte e, por orientação médica, precisou suspender qualquer contato com a bebê, que já vinha sendo visto de máscara. Com a piora dos sintomas, ela ficará sete dias distante. “Ela está gordinha, lindinha… e penso que nem sabe mais quem eu sou”, desabafou.
O episódio surgiu um dia após Maíra anunciar que vai excluir de forma definitiva seu Instagram, onde reúne 9 milhões de seguidores. Ela classificou a rede como “ácida e poluída” e afirmou que continuará ativa apenas no TikTok, plataforma que, segundo ela, faz mais sentido para sua rotina atual.
