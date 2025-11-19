Maíra Cardi exibe rosto torto após botox: “Faz para ficar bonito e fica feio”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/11/2025 às 09h49
Nos acompanhe pelo Google News

Maíra Cardi revelou, nesta terça-feira (18), um perrengue inesperado depois de aplicar botox. Ao notar uma assimetria visível nas sobrancelhas, a influenciadora decidiu mostrar o resultado em vídeo e contou que até sua filha percebeu a mudança. Ela disse estar especialmente preocupada porque será madrinha de um casamento no sábado. “A gente faz para ficar bonito e fica feio”, lamentou.

A empresária também relatou outro momento difícil: o afastamento da filha recém-nascida, Eloáh. Maíra explicou que contraiu uma gripe forte e, por orientação médica, precisou suspender qualquer contato com a bebê, que já vinha sendo visto de máscara. Com a piora dos sintomas, ela ficará sete dias distante. “Ela está gordinha, lindinha… e penso que nem sabe mais quem eu sou”, desabafou.

O episódio surgiu um dia após Maíra anunciar que vai excluir de forma definitiva seu Instagram, onde reúne 9 milhões de seguidores. Ela classificou a rede como “ácida e poluída” e afirmou que continuará ativa apenas no TikTok, plataforma que, segundo ela, faz mais sentido para sua rotina atual.

Maíra Cardi botox rosto torto procedimento estético Instagram TikTok Eloáh gripe desabafo
Imprimir imprimir