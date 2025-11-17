Maíra Cardi encontra piso de R$ 2 milhões danificado e dispara: “Parece brincadeira”

Publicada em 17/11/2025 às 10h16
A influenciadora Maíra Cardi relatou neste fim de semana uma série de falhas graves na área externa da mansão que está prestes a receber sua família, em Alphaville (SP). Ao visitar a obra, ela encontrou o piso de travertino — que, segundo afirma, custou cerca de dois milhões de reais — com rachaduras, quebras e trechos completamente danificados.
A residência, avaliada em R$ 40 milhões, está em fase final de finalização. Maíra gravou vídeos para suas redes sociais detalhando o estado do local. Visivelmente irritada, ela disse ter sido surpreendida com o cenário: “Vim mostrar a obra para amigos e o chão está destruído do começo ao fim. Parece brincadeira. Não sei nem por onde começar”, declarou.
Ao lado do marido, Thiago Nigro, a influenciadora contou que a equipe responsável sugeriu apenas “um remendo”, o que ela rejeitou: “Me disseram que vão passar um remendo. Está todo encardido. Quando a gente chegar, isso aqui vai estar podre”, afirmou enquanto mostrava trechos quebrados e rachados.
Maíra também disse que os trabalhadores tentaram esconder os danos usando um tipo de massa, o que ela classificou como inaceitável: “É um horror. Tudo tapado, remendado. Tinha que trocar inteiro”, criticou.
Outro ponto levantado por ela foi sobre a compra do material. De acordo com Maíra, o piso foi vendido como travertino romano, mas seria, na verdade, uma versão mexicana — considerada inferior.
“A gente trabalha, rala muito, nosso dinheiro não é capim. Já estamos frustrados com a demora e com tantos erros. Nossa filha bebê já deveria estar aqui. Estou realmente chateada”, desabafou. A influenciadora estuda pedir a substituição total do revestimento.
