Maíra Cardi anuncia que vai apagar o Instagram e mira o TikTok: “Muito poluído”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/11/2025 às 15h47
Maíra Cardi, 42, comunicou aos seguidores que decidiu encerrar definitivamente sua presença no Instagram. A influenciadora contou que a decisão foi tomada após uma conversa com o marido, Thiago Nigro, e que, a partir de agora, continuará compartilhando sua rotina apenas no TikTok.

Em vídeo, Maíra agradeceu o público pela trajetória construída na plataforma, mas afirmou que a rede social já não faz sentido para ela: “Eu já tentei me afastar outras vezes, mas, de modo geral, o Instagram não me agrega. A gente decidiu que vou excluir a conta para sempre.”

A influenciadora explicou que não atua mais comercialmente no Instagram e recusa propostas publicitárias. Segundo ela, seu trabalho segue focado nos projetos de mentoria: “Continuo cuidando das mulheres que acompanho, mas tudo fora do Instagram.”

Com mais de 9 milhões de seguidores, Maíra disse que ainda manterá a conta ativa por alguns dias para se despedir do público. Ao comentar o que motivou sua saída, ela criticou o ambiente da plataforma: “Virou uma terra de ninguém, muito ácido, muito poluído. Não me faz bem. Acho que vou me sentir livre quando excluir meu Instagram.”

