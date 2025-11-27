Maiara e Maraisa revelam que já “trocaram de lugar” para conquistar pretendentes
Publicada em 27/11/2025 às 11h28
A participação de Maiara e Maraisa no programa “Que História é Essa, Porchat” rendeu histórias inusitadas sobre a vida amorosa das irmãs. As sertanejas, que são gêmeas idênticas, confessaram que já aproveitaram a semelhança para trocar de lugar em algumas situações — inclusive na hora de conquistar paqueras.

Maiara contou que tudo começou quando ambas comentavam sobre um rapaz que consideravam interessante. Durante uma festa, ela percebeu que o jovem estava investindo nela, mas achou a situação estranha. “Eu estava dançando, ele chegou do meu lado, abrindo uma bala, e eu pensando: ‘O que esse cara está querendo?’”.

Sem saber como reagir, ela se afastou e correu para contar a situação à irmã. “Eu disse: ‘Fica aqui, vou no banheiro e já volto’. Contei tudo pra Maraisa, ela saiu correndo, chegou lá, ficou com ele… e ainda namorou o cara depois!” As duas revelaram que ele só soube da troca muito tempo depois.

O episódio, porém, não foi o único. Segundo Maiara, a irmã também já usou da semelhança para dar seus próprios pulos. Ela relembrou um Réveillon em que estava interessada em outro rapaz, mas não contou com a lealdade da gêmea. “Eu correndo atrás do cara e ele fugindo. Aí minha mãe me ligou: ‘Filha, volta para casa. Sua irmã não quis te contar, mas ela beijou esse cara aí’.”

As histórias renderam risadas no estúdio e mostraram que, além de dividirem os palcos, as gêmeas também já dividiram — mesmo sem querer — alguns crushes ao longo da vida.

 

