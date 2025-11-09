Mãe e filha são baleadas durante tentativa de assalto em Porto Velho

Publicada em 09/11/2025 às 10h10
Uma tentativa de assalto terminou com mãe e filha baleadas na manhã deste sábado (08), em uma residência localizada na capital rondoniense. O crime foi registrado por uma guarnição do 5° Batalhão da Polícia Militar (Setor 12), que atendeu à ocorrência após receber a informação de que duas pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram as vítimas deitadas em um dos quartos da casa, ambas feridas. Segundo o registro policial, mãe foi atingida na perna esquerda, próximo ao joelho, enquanto sua filha, sofreu um disparo na região do ombro esquerdo, que transfixou o braço do mesmo lado.
De acordo com o relato da mulher à polícia, ela havia acabado de chegar do trabalho onde atua como babá e se encontrava em frente à residência quando foi surpreendida por um homem armado, que anunciou o assalto. Assustada, ela correu para dentro da casa pedindo socorro, momento em que a filha acordou e foi ajudá-la. As duas conseguiram fechar a porta, mas o criminoso, do lado de fora, efetuou cerca de onze disparos em direção à entrada da casa, atingindo as duas vítimas.
O suspeito foi descrito como um homem branco, de estatura mediana, com sobrepeso, vestindo calça jeans e camisa amarela, e usando um relógio preto no pulso. Após os disparos, ele fugiu do local e ainda não foi localizado.
Durante os levantamentos, a equipe policial encontrou oito cápsulas deflagradas, dois projéteis e uma munição intacta, todas de calibre .380. A perícia técnica não pôde ser acionada, pois a cena do crime havia sido comprometida por populares que tocaram nos objetos antes da chegada da equipe. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender o autor dos disparos.
