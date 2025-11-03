Mãe de Virginia Fonseca sai em defesa da filha após críticas sobre namoro com Vini Jr.

Publicada em 03/11/2025 às 11h17
Após a repercussão de críticas nas redes sociais sobre o relacionamento entre Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr., a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, decidiu se manifestar publicamente em defesa da filha.
Em uma publicação compartilhada na web, Margareth respondeu a um internauta que questionava as intenções de Virginia, ressaltando as qualidades pessoais da filha. “Amor ela tem de sobra, fé imensa, dignidade nas alturas, beleza você sabe, responsabilidade intacta, autoestima no teto, felicidade também nem preciso comentar, né?”, escreveu.
A mãe da influenciadora ainda completou: “Psicológico maravilhoso pra tolerar esse tipo de fala de quem nem a conhece e nunca tomou um café com ela pra saber a verdade dos sentimentos dela. Então me poupe, por favor”.
Virginia, por sua vez, também reagiu de forma irônica aos comentários negativos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu dançando ao som da frase “Estão falando de você”, e brincou: “É bem capaz de eu nem dormir hoje”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!