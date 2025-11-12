Mãe de Marília Mendonça diz sentir culpa por ter incentivado a filha na carreira musical

Publicada em 12/11/2025 às 16h04
A mãe da cantora Marília Mendonça (1995–2021), Dona Ruth, revelou em entrevista ao jornal O Globo que ainda carrega um sentimento de culpa pela morte da filha, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, aos 26 anos, quando viajava para um show em Minas Gerais.
Emocionada, Ruth afirmou acreditar que a história poderia ter sido diferente caso não tivesse estimulado Marília a seguir a vida artística. “Eu sempre apoiei. Talvez hoje eu até me culpe. Apoiei muito ela. Mas ela morreu fazendo o que gostava, o que queria: cantar e mostrar seu trabalho”, desabafou.
A matriarca contou que, às vezes, reflete sobre as consequências do apoio que deu à filha. “Às vezes eu paro e penso: talvez, se eu não tivesse apoiado, ela estaria viva”, disse.
Além da dor da perda, Dona Ruth enfrentou recentemente uma disputa judicial pela guarda de Leo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff. A Justiça concedeu a guarda ao pai da criança, de 5 anos, em junho deste ano.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!