Mãe de Ana Castela intervém ao ver cantora oferecer bebida para Zé Felipe

Publicada em 17/11/2025 às 14h37
Ana Castela completou 22 anos no domingo (16) e celebrou a data em uma festa cercada por amigos e familiares. Durante a comemoração, um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção: a cantora aparece oferecendo uma garrafa de bebida alcoólica ao namorado, Zé Felipe, mas é imediatamente interrompida por sua mãe, Michele Castela.
Nas imagens, João Victor — amigo do cantor — tenta entregar água a Zé Felipe, que recusa. Antes que ele aceite a bebida oferecida por Ana, é possível ouvir Michele ao fundo dizendo: “Não, Ana”. O registro viralizou nesta segunda-feira (17) e levantou diversas discussões nas redes sociais.
Usuários criticaram o comportamento do cantor, afirmando que ele já demonstrava exageros no consumo de álcool. “Um homem de 27 anos que precisa de uma segunda mãe para controlar um comportamento irresponsável que sempre teve”, escreveu um internauta. Outro comentou que acompanha Zé “há anos” e não imaginava que ele bebia “todo dia e até de manhã”.
Também houve quem lembrasse episódios antigos envolvendo a ex-mulher dele, Virginia Fonseca. “A Virginia ficava irritada quando ele bebia por causa disso. A Ana parece uma menina, ainda na adolescência”, disse um usuário.
