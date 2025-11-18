Publicada em 18/11/2025 às 12h02
A equipe de judô Seiryoku Zen’yō / Polícia Mirim de Machadinho d’Oeste foi um dos grandes destaques da 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Judô LIJER 2025, realizada entre os dias 17 e 19 de outubro, em Buritis (RO). O evento, organizado pelo Clube de Judô Buritis, reuniu dezenas de academias e projetos sociais de todo o estado e contou com disputas de alto nível técnico
Com uma delegação formada por jovens talentos, Machadinho d’Oeste alcançou resultados expressivos:
2º lugar geral feminino da etapa,
4º lugar geral no masculino,
Título de Campeã Estadual Feminina 2025,
3º lugar geral estadual feminino,
consolidando o tricampeonato estadual feminino (2023, 2024 e 2025), um feito histórico para o judô local e para o projeto PM Mirim.
Um legado de vitórias e transformação
O Judô Seiryoku Zen’yō se destaca não apenas na formação de atletas, mas também na formação cidadã. Integrado ao projeto Polícia Mirim de Machadinho d’Oeste, o trabalho promove valores do judô — como disciplina, respeito, autocontrole e amizade — ao mesmo tempo em que incentiva os jovens a construírem um futuro com responsabilidade e dedicação.
Com apoio da comunidade, do poder público e da Polícia Militar, a equipe se tornou uma das grandes potências do judô rondoniense, subindo ao pódio em todas as etapas estaduais.
Destaques da 3ª Etapa LIJER 2025 – Buritis/RO
Feminino – Vice-campeã geral da etapa / Campeã Estadual 2025
Mariana Voltolini – Sub-13 Leve
Ana Júlia Chringer – Sub-15 Meio-Pesado
Thaiani Brito – Sênior Meio-Leve
Sheila Pereira – Sênior Pesado
Maria Sofia Santos – Sub-13 Extra
Heloísa Ferraz – Sub-18 Médio
Sabrina Silva – Sub-21 Médio / Sênior Médio
Kauany Amorim – Sub-21 Pesado / Sênior Pesado
Isabelle Ferraz – Sub-21 Médio / Sênior Médio
Liz Sofi Reis – Sub-15 Meio-Pesado
Thaiani Brito – Absoluto Feminino
Masculino – 4º lugar geral da etapa
Cleiton Ferreira – Sub-18 Meio-Leve
Cleiton Ferreira – Sub-21 Ligeiro
Riquelme Costa – Sênior Leve
Willian Gabriel Ronquetti – Sênior Pesado
Willian Gabriel Ronquetti – Absoluto Masculino
Pedro Cardoso – Sub-15 Meio-Médio
Apoio que faz a diferença
Os resultados alcançados são fruto de um esforço coletivo.
A Prefeitura Municipal de Machadinho d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação, desempenha papel essencial no fortalecimento do projeto Polícia Mirim
A Polícia Militar de Rondônia também é fundamental, oferecendo estrutura, acompanhamento e formação cidadã aos jovens atletas.
A coordenação agradece ainda ao Clube de Judô Buritis pela recepção e pela organização exemplar do evento, marcado pelo alto nível técnico e pela integração entre academias.
Judô: mais que um esporte, um caminho de vida
O judô em Machadinho d’Oeste se consolidou como símbolo de superação, disciplina e transformação social. O lema da equipe resume essa trajetória:
“Disciplina, respeito e superação para formar campeões dentro e fora do tatame.”
Machadinho segue firme no tatame e na vida, reforçando sua posição como uma das referências do judô em Rondônia.
