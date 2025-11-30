Luizinho Goebel participa de agenda com Secretário de Finanças em Vilhena para ouvir demandas de empresários e contadores

Publicada em 30/11/2025 às 09h30
O deputado estadual Luizinho Goebel acompanhou a visita do secretário de Estado de Finanças de Rondônia, Luís Fernando Pereira da Silva, em Vilhena, durante uma agenda voltada ao diálogo direto com empresários e profissionais da contabilidade. O encontro teve como foco reunir as principais demandas do setor produtivo e discutir melhorias no ambiente econômico do município.
A visita integra uma estratégia do Governo de Rondônia para ampliar a aproximação com o setor empresarial e fortalecer ações voltadas ao desenvolvimento regional. A iniciativa foi articulada com apoio de lideranças locais e atende a solicitações de representantes do município.
Goebel foi um dos principais articuladores da agenda e destacou a importância da presença do Governo do Estado em Vilhena. Segundo o parlamentar, ouvir diretamente empresários e profissionais da área contábil é essencial para orientar políticas públicas mais eficazes. Ele também ressaltou que a iniciativa demonstra o compromisso do governo em promover um ambiente de negócios mais dinâmico e alinhado às necessidades da região.
Durante o encontro, foram abordados temas como tributação, incentivos fiscais, modernização de processos e medidas de simplificação capazes de beneficiar diversos segmentos econômicos. O objetivo é estimular o desenvolvimento de empresas locais e criar novas oportunidades de investimento.
A ação integra uma série de encontros regionais promovidos pelo Governo de Rondônia, com foco em esclarecer dúvidas, alinhar estratégias e aproximar o setor produtivo das decisões estaduais. Autoridades presentes afirmaram que o diálogo contínuo contribui para fortalecer a economia de Vilhena e ampliar as perspectivas de crescimento.
Lideranças locais reforçaram a importância da parceria entre governo, setor empresarial e representantes políticos, como o deputado Luizinho Goebel, destacando que o trabalho conjunto é fundamental para impulsionar avanços que atendam às necessidades da população.
