Luizinho Goebel parabeniza produtoras vencedoras do maior concurso feminino de cafés do Brasil

Publicada em 11/11/2025 às 08h10
Rondônia marcou presença de destaque na 8ª edição do Concurso Nacional Florada Premiada, realizado durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). As produtoras Ângela Maria Coutinho, de Seringueiras, e Fabiana Souza Leal, de Espigão do Oeste, conquistaram o 1º e 2º lugares, respectivamente, garantindo ao estado uma vitória histórica no principal concurso feminino de cafés especiais do país.
A competição, realizada pelo Programa Florada, reconhece exclusivamente o trabalho de mulheres cafeicultoras e tem como objetivo valorizar a produção de cafés de alta qualidade, estimular o protagonismo feminino e ampliar a visibilidade de produtos especiais no mercado nacional e internacional.
As colocações obtidas pelas produtoras rondoniense reforçam o avanço da cafeicultura do estado e confirmam Rondônia como referência no setor, superando concorrentes de todas as regiões do Brasil. A premiação também deve impulsionar a valorização comercial dos cafés de Seringueiras e Espigão do Oeste, fortalecendo as propriedades rurais e ampliando a rentabilidade das produtoras.
O deputado estadual Luizinho Goebel, que esteve presente na Semana Internacional do Café, parabenizou as vencedoras e destacou a importância da conquista para o estado:
“Ângela Maria Coutinho e Fabiana Souza Leal representam com excelência a força da cafeicultura rondoniense. É motivo de orgulho ver nossas produtoras alcançando o topo do pódio no maior concurso feminino de cafés do Brasil. Esse reconhecimento reforça o potencial de Rondônia e estimula ainda mais o desenvolvimento da nossa agricultura.”
O parlamentar também ressaltou que a vitória das cafeicultoras demonstra o resultado de investimentos em tecnologia, capacitação e inovação no campo, e reafirmou o compromisso de continuar apoiando políticas e iniciativas que beneficiem os pequenos e médios produtores rurais.
A conquista coloca Rondônia em posição de destaque no cenário nacional e reforça o protagonismo das mulheres no agronegócio, especialmente no segmento de cafés especiais.
