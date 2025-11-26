Luiza Possi lamenta “injustiças” e fãs associam recado à prisão de Bolsonaro

Publicada em 26/11/2025 às 16h07
Dias depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a cantora Luiza Possi publicou um vídeo nas redes sociais em que refletiu sobre medo, insegurança e injustiça. Sem mencionar nomes, ela afirmou que o país atravessa um período difícil e que recorre à fé para enfrentar o momento.
No registro, Luiza desabafa: “A gente tá vivendo uma série de coisas que parecem muito injustas, e são muito injustas, e dão medo. Dá desespero. A gente tá preso, à mercê do poder dos outros, da vontade dos outros. E a única coisa que realmente me dá força pra continuar é a Bíblia.”
Na legenda, a artista escreveu que há pessoas que acreditam ter “mais poder que Deus” e que, mesmo ocupando posições elevadas, podem ser derrubadas. “O momento é muito difícil, queiram ver ou não, e o futuro, pelos olhos humanos, é terrível. Mas eu creio que, pelo nome de Jesus, viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera. Eu creio.”
A publicação dividiu opiniões e foi rapidamente associada por internautas ao caso Bolsonaro. Muitos seguidores afirmaram enxergar na fala um lamento pela prisão do ex-presidente. As reações variaram entre surpresa e críticas: “Sério, Luiza? Você?”, escreveu uma usuária. Outra comentou: “Que decepção!”
Houve ainda quem defendesse a decisão judicial: “Justiça foi feita por tudo que ele fez pelo povo brasileiro. Quanta ignorância!” Já um seguidor foi mais duro: “Tadinha, virou a nova Regina Duarte. Surtou.”
