Publicada em 06/11/2025 às 09h23
Bill Gates abandona a visão apocalíptica do aquecimento global
CARO LEITOR, após décadas sendo uma das vozes mais influentes do alarmismo climático, Bill Gates mudou de posição e causou um terremoto no debate internacional porque abandonou a visão apocalíptica do aquecimento global, e isso chocou a comunidade científica e ambientalistas. Em um memorando enviado à COP30, ele afirma que tratar a mudança climática como “fim do mundo” desvia recursos das verdadeiras prioridades humanas, como saúde, pobreza, investimentos em tecnologia e desenvolvimento sustentável. Segundo ele, focar apenas em metas de temperatura ignora a pergunta central: as pessoas vão conseguir viver melhor em um planeta mais quente? No memorando, Gates defende três ideias-chave: a civilização não vai colapsar — o problema é sério, mas não apocalíptico; a temperatura não é o melhor métrico de sucesso — o bem-estar humano importa mais, e sim, o desenvolvimento sustentável como melhor defesa climática - países ricos sobrevivem melhor a altas temperaturas por conta da tecnologia. A mudança do pensamento de Bill Gates provocou reações intensas: alguns elogiam o realismo; outros dizem que Gates criou um “falso dilema” entre clima e pobreza. Há ainda quem tema que sua fala seja usada por políticos para flexibilizar políticas ambientais, como já aconteceu no passado e no presente.
Questionamentos
A mudança repentina de pensamento de Bill Gates em relação ao aquecimento global nos levanta os seguintes questionamentos: essa guinada representa apenas uma visão pessoal? Ou é um sinal de que parte do establishment global começa a recalibrar sua narrativa climática, trocando o tom apocalíptico pelo pragmatismo?
Superou
Viralizou nas redes sociais a vitória de Zohran Mamdani para ser o primeiro prefeito muçulmano de Nova York e o mais jovem (34 anos) em pouco mais de um século a gerir a maior cidade dos Estados Unidos. Autodeclarado socialista, o deputado estadual democrata confirmou o favoritismo nas pesquisas, superou forte campanha contrária feita pelo presidente Donald Trump (Republicanos).
Missão I
O TSE aprovou por unanimidade a criação do partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre - MBL. O coordenador do MBL e presidente do partido Missão, Renan Santos, deve ser o candidato da legenda à Presidência da República nas eleições do próximo ano.
Missão II
Com aprovação do TSE, após cumprir os requisitos legais, o partido Missão poderá participar das eleições no próximo ano, inclusive receber já agora filiações de governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A legenda nasceu com o número 14, que antes pertenceu ao extinto PTB, partido criado pelo ex-presidente Getúlio Vargas.
Contou
O partido Missão se torna oficialmente a 30ª sigla política registrada no país. No pedido de registro ao TSE, a nova sigla contou com 590 mil assinaturas válidas, número superior às 547 mil exigidas pela legislação eleitoral. Além disso, apresentou em seu estatuto diretórios estaduais organizados e uma pauta voltada para temas de combate à violência de gênero e à corrupção.
Celeuma
O agronegócio nacional é um setor em que os produtores têm ligações firmes com a extrema-direita brasileira. Ao perceber a celeuma criada com a pré-candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina, lideranças nacionais do agronegócio tentam convencer o zero dois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) a disputar a vaga por um estado da Região Norte.
Deslocado
Na visão dos líderes nacionais do agronegócio, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) e o senador Esperidião Amin (PP-SC) são candidatos ao Senado consolidados. Neste caso, Carlos Bolsonaro poderia ser deslocado para o Amapá ou Roraima para tirar a vaga de políticos não alinhados ao bolsonarismo, a exemplo de Romero Jucá (MDB-RR), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e David Alcolumbre (União Brasil-AP).
Atendeu
Ontem (05), a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho) atendeu ao convite do Grupo de Estudos e Pesquisas Modos de Vida e Culturas Amazônicas (GEPCULTURA), liderado pelo Prof. Dr. Josué da Costa Silva e realizou uma visita técnica ao Centro de Estudos Geográficos e Socioambientais da Amazônia ( CEGEA ), no Campus da Unir – Porto Velho.
Recepcionada
A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) foi recepcionada ao CEGEA-DEGEO/UNIR pelo chefe de gabinete da Reitoria, Fabricio Donizete Ribeiro, e o chefe de Departamento da Geografia, Prof. Dr. Gustavo Abreu. Além da Profª. Dra. Adriana Cristina da Silva Nunes, Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes e o Prof. Dr. Michel Watanabe.
Conheceu
Na visita técnica ao CEGEA-DEGEO/UNIR, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), conheceu a estrutura física do prédio de quatro pavimentos, as salas de aula, auditório, o departamento, os gabinetes dos pesquisadores, os grupos e os laboratórios de pesquisa em Geografia.
Aproximação
A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) já tem uma aproximação com a UNIR e também com o IFRO. Com foco na valorização e fortalecimento do ensino superior, daí a visita de Cristiane ao CEGEA-DEGEO/UNIR representa um estreitamento de laços com a Universidade Federal de Rondônia, que forma os futuros profissionais para o mercado de trabalho rondoniense.
Gesto
O gesto da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho), de espectro ideológico de direita, para atender e intermediar as demandas da UNIR e do IFRO em Brasília, se distancia do avanço da ideologia anticientífica e dos ataques da extrema-direita às universidades públicas, professores e alunos. Cristiane demonstra reconhecer a importância e contribuição da UNIR e do IFRO para o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia.
Ala
Existe uma ala dentro do Palácio Rio Madeira que defende a ideia do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) não deixar o cargo em abril do próximo ano para concorrer a uma vaga ao Senado. Por sua vez, existe outra ala que defende Rocha como candidato ao Senado devido às chances reais de vitória nas urnas nas eleições do próximo ano.
Contar
Para passar a caneta e disputar uma vaga ao Senado, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) precisa contar com o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-PP) para garantir retaguarda no sentido de não perder apoio de lideranças na capital e no interior. Já Sérgio precisa de Rocha para assumir o governo, bem como de sua popularidade para tentar a reeleição.
Reforço
Falando em caneta, saiu ontem no Diário Oficial a nomeação como Diretor-Presidente da EMATER do ex-deputado federal Luiz Cláudio (PL-Rolim de Moura). Com isso, a federação União Progressista – (UP), formada pelo União Brasil e PP, ganha um reforço na nominata de deputado federal.
Protagonismo
A missão do ex-deputado federal Luiz Cláudio (PL-Rolim de Moura) é tirar a EMATER da UTI em cinco meses, ele deverá se descompatibilizar do cargo em abril próximo para tentar voltar à Câmara dos Deputados. A EMATER perdeu seu protagonismo na referência de extensão rural como tinha no governo de Ivo Cassol.
Revitalização
O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena) garantiu recursos para a revitalização da pista de caminhada da Avenida Paraná em Vilhena, um dos pontos mais movimentados da cidade. A obra faz parte do conjunto de melhorias previstas pela prefeitura da cidade para espaços urbanos voltados para atividades físicas e de lazer.
Lixo
Viralizou nas redes sociais a guerra de narrativas entre o vereador Marcos Combate (Agir-Porto Velho) e o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). No vídeo, Combate acusa o prefeito Léo de ir passear em Paris enquanto a cidade é tomada pelo lixo devido à falta de coleta. Já o prefeito Léo se defende dizendo que a prefeitura resolveu um problema do passado.
Determinou
Já a Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV) determinou que o Consórcio ECO PVH apresente, em até 48 horas, provas detalhadas da execução do serviço de coleta de lixo na capital, do contrário, será multado diariamente.
Decisão
A decisão da ARDPV em relação à ECO PVH por conta da falha na coleta de lixo foi tomada após o órgão constatar, por meio de reportagens publicadas em jornais eletrônicos e postagens nas redes sociais da população prejudicada, falhas graves e acúmulo de resíduos em vários bairros e distritos do município.
Competência
A ARDPV é presidida pelo advogado Oscar Dias Neto, atua sob a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) e tem competência legal para fiscalizar e intervir nos serviços públicos delegados. Oscar é conhecido por sua competência e dinamismo pelos cargos públicos que já ocupou.
Sério
Falando sério, Bill Gates passou a defender o bem-estar social das pessoas, para ele o que importa é salvar vidas e libertá-las da pobreza e da miséria. O distanciamento de Gates da visão apocalíptica do aquecimento global se ampara na confiança nos avanços tecnológicos. Em apenas uma década, as projeções de emissão de gases poluentes na atmosfera caíram 40% graças a inovações e energia limpa.
