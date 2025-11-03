Luiz Bacci detona Luciano Huck após críticas à operação no Rio: “Discurso palhaço”

Publicada em 03/11/2025 às 16h19
O apresentador Luiz Bacci rebateu duramente Luciano Huck após o global criticar o alto número de mortos na “Operação Contenção”, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho. O embate ganhou força nas redes sociais neste domingo (2), após o discurso de Huck no Domingão.
Em publicação no Instagram, Bacci afirmou que não vai “romantizar o crime” e criticou o colega por, segundo ele, defender traficantes. “Eu não vou romantizar o sofrimento das mães desses traficantes. Prefiro ficar do lado das mães dos inocentes que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção”, disse o apresentador da Record.
O jornalista também declarou que não há inocentes entre os mortos e mandou um recado direto a Huck: “Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só assassino, é só traficante que morreu. Para com essa conversinha. Está feio, o povo não aguenta mais gente defendendo bandido.”
Bacci ainda ironizou o estilo de vida do comandante do Domingão, chamando seu discurso de “palhaço”. “Esse seu tipo de discurso palhaço serve para intimidar a polícia de entrar no morro. Muito fácil falar da tua mansão cercada de seguranças. Toda vez que você entrou na favela, o tráfico sabia que ia ter gravação, por isso você nunca viu um fuzil”, disparou.
