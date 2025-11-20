Luana Piovani questiona liberdade de Dado Dolabella: “Ele ainda tem o direito de ir e vir?”

Publicada em 20/11/2025 às 10h07
A repercussão das denúncias envolvendo Marcela Tomaszewski, 28, levou Luana Piovani a retomar um assunto que a acompanha desde 2008: as acusações de violência contra Dado Dolabella. A atriz, hoje com 49 anos, afirmou que observa com indignação a forma como casos como esse continuam sendo tratados no país.
Luana disse à revista Quem que a situação reacendeu um questionamento que a acompanha há anos. Segundo ela, não faz sentido que, mesmo após diferentes relatos de agressão, o ator siga circulando livremente. “Agressão contra mulheres é crime. Então por que, com tantas vítimas, ele ainda tem o direito de ir e vir?”, afirmou, destacando o tratamento leniente que, segundo ela, costuma beneficiar “homens brancos”.
O debate ganhou força após a divulgação das imagens de Marcela com hematomas e visivelmente fragilizada. Embora tivesse negado a agressão inicialmente, a modelo decidiu terminar o relacionamento e divulgou um vídeo com áudio atribuído ao ator. Na gravação, uma voz masculina afirma: “Você me deu um tapa na cara, eu te afastei pelo pescoço para você sair de mim.” Marcela ressaltou que não busca fama ou exposição.
Enquanto isso, Dado Dolabella compareceu para prestar depoimento no inquérito que investiga o episódio e pediu uma medida cautelar para impedir contato da ex-namorada com ele.
