Luana Piovani critica Carol Dieckmann e Wanessa após fala de namorada de Dolabella

A atriz Luana Piovani voltou a se manifestar nas redes sociais ao comentar a entrevista de Marcela Tomaszewski, namorada de Dado Dolabella, ao programa Domingo Espetacular, da Record. Marcela negou ter sido agredida pelo ator durante uma discussão em seu apartamento, no dia 25 de outubro, e afirmou que o episódio foi “algo rápido e bobo”.
Nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (3), Piovani reagiu duramente à declaração e citou Wanessa Camargo e Carolina Dieckmann, chamando-as de “mulheres machistas que passam pano para desgraçado”. A publicação veio acompanhada de uma manchete do portal Rainha Matos sobre a fala de Marcela.
“O inferno tem um lugar especial para essas ‘monas’ machistas que só passam pano para desgraçado: Wanessa Camargo, Carolina Dieckmann e essa outra que nem sei o nome”, escreveu a atriz, que relembrou ter sido vítima de violência de Dado Dolabella em 2008.
Durante a entrevista com Roberto Cabrini, Marcela, eleita Miss Gramado 2025, afirmou que não foi agredida e negou estar protegendo o companheiro. “Ele não tocou em mim. As marcas vermelhas são porque sou muito branca, descendente de poloneses. Quando fico estressada, fico vermelha e me coço. Não protegeria um agressor em hipótese alguma”, declarou.
