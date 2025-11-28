Luana Piovani chama atuação de Jade Picon de “constrangimento”

Publicada em 28/11/2025 às 15h51
Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais ao comentar a estreia de Jade Picon no minidrama “Tudo por uma Segunda Chance”, primeira novela vertical produzida pela TV Globo. Ao compartilhar um trecho da trama nos stories, a atriz ironizou a performance da influenciadora e escreveu: “Constrangimento”.
A publicação de Luana, feita na última quarta-feira (26), trazia ainda a legenda: “Cena de Jade Picon em nova novela da Globo vira piada”, destacando uma sequência em que a personagem Soraya — interpretada por Jade — tenta envenenar Paula (Debora Ozório). Na cena, Soraya insiste: “Bebe, lacraia, bebe”, mas o plano falha quando Lucas (Daniel Rangel) é quem acaba tomando o líquido.
A velocidade das ações e o tom exagerado da novelinha repercutiram imediatamente nas redes sociais, rendendo uma onda de comentários irônicos e críticas à atuação de Jade Picon.
No X (antigo Twitter), o público foi direto ao avaliar o episódio. Muitos compararam o estilo da produção ao ritmo acelerado de conteúdos do TikTok. “Morrendo que Tudo por Uma Segunda Chance é literalmente a cara do TikTok e daqueles dramas aleatórios que aparecem com aquele som dramático e tudo”, comentou um usuário. Outro avaliou: “Tudo por Uma Segunda Chance, que negócio ruim”.
A influenciadora, que já havia recebido críticas por sua estreia em Travessia (2022), volta a dividir opiniões com seu novo trabalho na Globo.
