Luana Piovani apoia Narcisa após críticas a Boninho: “Amo quando as máscaras caem”

A atriz Luana Piovani se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira (12) após as declarações de Narcisa Tamborindeguy contra o ex-marido, o diretor Boninho. Durante o programa “De Frente com Blogueirinha”, a socialite afirmou que o ex-diretor da Globo é um pai ausente e negligente com a filha Marianna, de 39 anos.
Ao compartilhar um trecho da entrevista, Luana demonstrou apoio a Narcisa e alfinetou Boninho. “Amo quando as máscaras caem. Na minha bio vai ter uma historinha com o Little [Boninho]. Será que a esposa [Ana Furtado] não se incomoda em ver e ser cúmplice disso?”, escreveu a atriz em seu perfil.
No programa, Narcisa relatou que Marianna teria sido deixada sem carro pelo pai e criticou a falta de atenção dele em momentos importantes. “Ele não é bom pai, não fez homenagem nenhuma quando ela passou para a King’s University. Não ligou, não deu apoio. É péssimo, um pai ausente, que não dá amor”, afirmou.
A socialite também mencionou que a filha foi assaltada e não recebeu ajuda do diretor. “O carro quebrou, e ele foi incapaz de providenciar outro. Ela foi assaltada e ele não conseguiu trocar o carro. Ele só gosta da outra filha, a Isabella”, completou, referindo-se à herdeira de Boninho com Ana Furtado.
