“Linda, gostosa”: Maisa elogia Mel Maia em fotos de biquíni na praia

Publicada em 06/11/2025 às 15h31
Mel Maia, 21 anos, compartilhou nesta quinta-feira (6) uma sequência de fotos de biquíni na praia e recebeu uma chuva de elogios nos comentários. Entre os admiradores, a atriz Maisa deixou um recado bem-humorado: “Linda, gostosa, já estou ansiosa para usar o meu look”.
Nas imagens, Mel aparece aproveitando o dia de sol no Rio de Janeiro, tomando mate gelado e comendo milho à beira-mar. Seguidores também reagiram às publicações com entusiasmo. “Olha o corpo dessa mulher”, escreveu uma fã. “Diva maravilhosa, corpo perfeito e todo natural, e essa coleção está linda”, elogiou outra.
Atualmente, a atriz está no ar na série Os Donos do Jogo, da Netflix, onde interpreta seu primeiro papel adulto. Em entrevista ao jornal O Dia, Mel comemorou a nova fase da carreira: “Foi desafiador demais, porque estou virando adulta agora e já fiz um personagem enorme, com um peso muito grande e um tema importante. Fazer uma mulher adulta, sendo a primeira vez, é muito simbólico.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!