Líder da bancada de Rondônia se manfiesta após prisão de Jair Bolsonaro: “Não é só injusto, é desumano”; confira outras manifestações

Publicada em 22/11/2025 às 09h30
Porto Velho, RO — O líder da bancada federal de Rondônia no Congresso Nacional, Maurício Carvalho (União Brasil), afirmou neste sábado (22/11) que o Brasil vive “um momento crítico”, ao comentar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A manifestação foi publicada por volta das 9h, em suas redes sociais, e destacou preocupações relacionadas ao estado de saúde do ex-chefe do Executivo.
No texto, Carvalho declarou: “A polarização chegou a um ponto em que até mesmo um ex-presidente que sobreviveu a um atentado brutal em 2018 e que até hoje enfrenta as sequelas daquela facada passa a ser tratado com descaso.” Ele afirmou ainda: “Ver alguém nesse estado de saúde ser colocado em risco, sem garantias mínimas de cuidado, não é só injusto. É desumano. Quando a Justiça perde a medida, quem perde é o país inteiro.” O parlamentar encerrou dizendo que segue defendendo o que considera justo para o Brasil e registrou solidariedade ao ex-presidente e à família.
A publicação de Maurício Carvalho ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal, em Brasília. Segundo informações divulgadas pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e pelo advogado Celso Villardi, a detenção é preventiva e antecede o cumprimento da pena imposta no inquérito do golpe. O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF no Setor Policial Sul.
Chrisóstomo chama decisão de “covardia”
Horas antes, o deputado Coronel Chrisóstomo (PL) havia sido um dos primeiros parlamentares de Rondônia a se manifestar. Em publicação nas redes sociais, classificou o episódio como “COVARDIA!!! Bolsonaro livre já!!” e escreveu que a prisão seria fruto de “perseguição política”. O post foi acompanhado de uma imagem que destacava a expressão “Bolsonaro é preso preventivamente pela PF por ordem de Moraes”.
Mosquini diz estar “inacreditável”
Outro parlamentar que comentou o caso foi o deputado Lúcio Mosquini (MDB). O congressista publicou a palavra “URGENTE!” e afirmou: “Em pleno sábado, dia 22… é inacreditável.” Ele compartilhou também um vídeo com o anúncio da prisão do ex-presidente.
Marcos Rogério afirma que Bolsonaro é “um homem doente”
O senador Marcos Rogério (PL) também se posicionou. Em postagem feita na manhã de sábado, escreveu: “Um homem doente, sem crime, e agora preso pela PF. Esse é mais um capítulo da perseguição de Alexandre de Moraes contra o nosso presidente.” Ele questionou o momento da prisão, afirmando que Bolsonaro “estava em casa, com novas crises de soluços”, e concluiu: “Não querem justiça, querem matar quem ele foi, destruir a sua imagem e o seu legado. Mas não vão conseguir.”
Bruno Scheid lamenta episódio e teve imagem registrada em Brasília horas antes
O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Scheid (PL), publicou mensagem lamentando a prisão, afirmando: “Que dia triste meus amigos! […] Nunca pensei que veria esta cena.” A manifestação veio após a circulação de uma fotografia divulgada por uma página conservadora, mostrando Scheid na porta da residência de Jair Bolsonaro, no condomínio Solar de Brasília, na manhã de sexta-feira (21). Segundo a página, ele estava acompanhado do deputado federal Hélio Lopes e teria agenda para visitar o ex-presidente apenas no dia 25.
Outros bolsonaristas ainda não se pronunciaram
Até o fechamento desta reportagem, às 9h45 deste sábado (22), outros nomes do campo bolsonarista de Rondônia ainda não haviam se manifestado publicamente sobre a prisão do ex-presidente, como os deputados Fernando Máximo, Cristiane Lopes, Thiago Flores, Sílvia Cristina e Rafael Fera. O senador Jaime Bagattoli também não manifestou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!